Aitana Bonmatí pone fecha a su vuelta tras la fractura de peroné

Aitana Bonmatí mira ya el momento de volver a ponerse la camiseta del Barcelona y saltar al terreno de juego. La centrocampista, ganadora del Balón de Oro en las tres últimas ediciones está apartada del césped desde que se fracturara el peroné con España. Desde entonces, lucha por volver lo antes posible y, según lo que considera la propia futbolista, volverá a hacerlo antes de que termine la temporada.

«Es la primera gran lesión que he tenido. Porque he tenido otras pequeñas, así, roturas musculares de un mes, mes y medio, hace tiempo que no tenía por eso, y me ha tocado vivir esta rotura de peroné y de ligamentos. Pero, son cosas del deporte», ha declarado Bonmatí.

«Lo intento llevar lo mejor que puedo. Me estoy tomando este tiempo para estar más para mí, más tranquila, más con mi gente y hacer cosas distintas», añadió la tres veces Balón de Oro, quien se lesionó antes de la final de la Liga de Naciones que ganó España a Alemania el pasado dos de diciembre en Madrid.

Aitana, fija en la selección española y Barcelona, con un calendario extenso de títulos y competiciones, valoró esa carga de partidos para asimilar su lesión en unas declaraciones ofrecidas por ESPN. «La verdad que miro atrás y llevo una barbaridad de años a muy alto nivel, apenas sin descansar, y jugándolo prácticamente todo, con lo que eso, además de muchas victorias y muchos buenos momentos, también tiene un desgaste importante», apuntó.

Aitana Bonmatí se da tiempo para volver

«Así que intento tomar de manera positiva: es un descanso que me ha dado la vida para volver mejor y seguramente para disfrutar de tiempo que antes no tenía», añadió una Bonmatí que confía en regresar a los entrenamientos en abril y no perderse todo lo que queda de temporada.

«Mi meta ahora mismo es volver a jugar antes de que acabe esta temporada; no pienso más allá. Pienso que es una buena meta porque los plazos, si van bien, tienen que ser así, y mi idea es volver a jugar antes de finalizar la temporada», terminó.