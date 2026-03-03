Barcelona-Atlético de Madrid: remontada o liberación

El Barcelona busca este martes una remontada épica en la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey y el Atlético de Madrid la liberación de poder alcanzar una final copera 13 años después. Ambos equipos se medirán a partir de las 21:00 en el Camp Nou con Ricardo De Burgos Bengoetxea como árbitro de la contienda. Barrios es la principal baja en el Atleti y Lewandowski, De Jong y Eric en el Barça.

El Barcelona encara la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey sabiendo que levantar el 4-0 de la ida es una tarea muy complicado. Pero siendo consciente de que no es imposible. Los de Hansi Flick creen en poder darle la vuelta a este resultado adverso. Por ello la «operación remontada» en Can Barça ya ha comenzado.

Sabe el Barcelona que para remontar este resultado al Atlético de Madrid deberá atacar mucho y bien, pero también lograr dejar la portería a cero. Quizás este aspecto pueda ser el más importante de todo, creando un gran ambiente en el Camp Nou e intentando revivir una de esas noches máginas como la remontada al PSG en 2017.

El Barcelona llega a este partido copero con el liderato de Liga recuperado y con una confianza de nuevo alta tras dos victorias ligueras en el Camp Nou. Hansi Flick no podrá contar con Eric García en defensa, sancionado. Y por lesión pierde a Lewandowski y De Jong. La buena noticia es que Pedri ya está al 100% y podrá ser titular contra los de Simeone.

La supervivencia del Atlético en Barcelona pasa por el gol

Es el Atlético un equipo de extremos. De subir y bajar de las nubes que reza el himno de Sabina. En la ida de semifinales subieron tanto que golearon al Barcelona y este martes deben evitar bajar para agarrar la final de Copa, la primera desde 2013. Trece años son demasiados para un equipo, el de Simeone, que se siente copero, pero no lo traduce en metales. Sus resacas han sido de eliminatorias.

Al Camp Nou llegan ahora los de Simeone con las ideas claras. Marcar para evitar la remontada con la que sueña el Barcelona. El colchón es amplio, cuatro goles, pero por la cabeza de Simeone pasa ver puerta en Barcelona. Marcar para forzar a los azulgranas a anotar cinco goles, un imposible, algo que nunca ha sucedido en la ‘Era Simeone’. La consigna durante el último entrenamiento del Atlético previo a la final fue clara. Marcar un gol para rebajar el ambiente inflamable del Camp Nou.

2Vamos a por el gol». Así ha arengado a sus jugadores, especialmente para Griezmann y Julián Álvarez, los hombres gol para la vuelta en el Camp Nou. Ello no hace que el Atlético no juegue durante el partido administrando la amplia ventaja, sobre todo, cuando el reloj vaya agotando su vida. Simeone no podrán contar con Barrios, principal baja para el Atlético, aunque es posible que viaje junto al resto de su equipo.