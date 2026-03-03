La Selección inicia su defensa de la estrella este martes. Arranca la fase de clasificación para el Mundial de Brasil 2027 y lo hace en Castellón, con el España-Islandia. Las campeonas del mundo están obligadas a sacar ese billete para dentro de dos veranos, pero no será sencillo. Ya no por Islandia o Ucrania, sus primeros rivales, sino porque el otro integrante del grupo es Inglaterra. Se clasificará el primero, mientras que el resto deberán ir a una exigente repesca.

No vale, por tanto, confiarse. Aunque la Selección es muy favorita ante una Islandia que únicamente se ha clasificado en una ocasión para la fase final de dos torneos, las Eurocopas de 2013 y la última, la del pasado verano. No parece que sean rival para un equipo plagado de estrellas, pero que en este parón internacional acude con múltiples bajas, la mayoría de ellas por lesión.

Es el caso de Aitana, Cata Coll, Laia Aleixandri o Mapi León, que no están por diversos problemas físicos. Tampoco están Paredes y Esther, además de otras jugadoras como Jenni Hermoso, Alba Redondo o Martín-Prieto que se han quedado fuera por decisión técnica. Muchos cambios aparecen en la convocatoria de España de cara a este nuevo ciclo, donde el objetivo es claro: ser primera de grupo para evitar sustos.

Aunque son muchas las bajas, España cuenta con garantías más que de sobra para estos dos primeros partidos. Misa regresa bajo palos, además de tener un centro del campo al que regresa Patri Guijarro y donde se mantiene, cómo no, Alexia Putellas. Arriba, son muchas las opciones de Sonia Bermúdez, con Pina, Mariona y una de las sensaciones de la temporada: Edna Imade.

Camino al Mundial 2027

La campeona del mundo inicia el camino hacia la segunda estrella. Un camino exigente, pese a ser la fase de clasificación. El formato, basado en la Liga de Naciones, hace que sólo la primera de cada grupo de la Liga A obtenga el billete directo a Brasil. Lo que no se entiende es que las dos mejores selecciones del mundo, como son España e Inglaterra, campeona del mundo y subcampeona de Europa la primera y subcampeona del mundo y campeona de Europa la segunda, se jueguen una plaza. Una de las dos irá a una exigente repesca, que contará con semifinales y final.

De ahí que no se admita opción al fallo desde el principio. Islandia aprece como un rival teóricamente sencillo, pero habrá que sacar los tres puntos en este primer partido para no perder comba respecto a las inglesas, que se miden en esta primera jornada a Ucrania. No será hasta la tercera y quinta jornada cuando las dos se enfrenten en Wembley y, después, en nuestro país.