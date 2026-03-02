Irán dice que el Estrecho de Ormuz está cerrado y que cualquier barco que intente pasar será atacado

La Guardia Revolucionaria, los sicarios del régimen de los ayatolás de Irán, ha declarado el estratégico Estrecho de Ormuz «cerrado», advirtiendo que «cualquiera que intente cruzarlo será atacado», en el marco de la escalada de la operación coordinada de ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. El anuncio se ha producido después de que un petrolero aliado de EEUU, Athe Nova, haya ardido en el estrecho de Ormuz tras un ataque de Irán con drones.

Los sicarios de los ayatolás de Irán han emitido transmisiones por radio de alta frecuencia a los buques en la zona indicando que ninguna embarcación tiene permitido pasar por el estrecho, efectivamente interrumpiendo el tráfico marítimo.

El Estrecho de Ormuz es una vía marítima vital para el comercio global de energía: por él transita aproximadamente una quinta parte del petróleo exportado en el mundo. Su cierre, real o de facto, tiene potenciales efectos significativos en los mercados energéticos internacionales, incluso con temor a aumentos drásticos en los precios del crudo. El Estrecho de Ormuz, considerado el paso marítimo más vital para la exportación de petróleo del mundo, conecta a los principales productores del Golfo, como Arabia Saudí, Irán, Irak y Emiratos Árabes Unidos, con el Golfo de Omán y el Mar Arábigo. Por donde circula aproximadamente un quinto del petróleo mundial, cualquier alteración en este corredor estratégico tiene consecuencias directas sobre los mercados energéticos globales.