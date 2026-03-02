Laporta consigue más firmas que nadie, pero la oposición unida le ganaría en apoyos

Las elecciones del FC Barcelona ya tienen candidatos. De la terna de precandidatos que se preparaban para asaltar el trono que había copado Joan Laporta solamente quedan tres incluido el ex presidente. Laporta ha sido el que más músculo ha mostrado con 8.171 firmas, una cifra inferior a la de 2021 y que es menor que la suma total del resto de precandidatos. Víctor Font, con 5.144, y Marc Ciria, con 2.844, son los únicos que han conseguir pasar el corte. Xavier Vilajoana se ha quedado en 1.621 apoyos, por las 84 de Daniel Juan y las 9 de Willian Maddock.

Tras las validación de las firmas, Joan Laporta, Víctor Font y Marc Ciria serán los tres candidatos en firme para presidir al FC Barcelona los próximos cinco años. La superioridad en apoyo en este sentido del actual ex presidente blaugrana es abrumadora, con más de 2.000 firmas que Font y más de 5.000 que Ciria.

Joan Laporta llegó a las 19:00 horas al Auditori 1899 donde presentó sus 8.171 firmas, una conquista muy superior a los que buscan quitarle el puesto pero inferior al número logrado hace cinco años, cuando presentó 10.272, más de 2.000 papeletas más que en esta ocasión.

«Quiero dar las gracias a todos los socios y socias que nos han dado su firma. Estamos orgullosos del trabajo de nuestro equipo de campaña», expresaba Laporta a su llegada al estadio blaugrana, donde defendía ese más del veinte por ciento del apoyo de la masa social en cinco años: «n 2021 veníamos de unas elecciones donde había mucha más movilización, ahora existe una sensación de confianza, nos transmitía que ‘ya lo tenéis hecho’. Aunque las encuestas nos dan por ganadores, había que firmar y ahora esperamos que sean muchos más los que vengan a votar».

Víctor Font fue el primero en entregar las firmas, a eso de las 17:30 horas, con 5.144 firmas a su favor, poco más de 400 que las presentadas en 2021, aunque en aquella ocasión tuvo 300 invalidas (4.431). Es considerado el gran rival de Laporta y él mismo cree que entre la afición «hay un clamor para un cambio» que se reflejan en los votos recogidos por la oposición a Laporta: «Esto no va de ir contra Laporta, no, nos equivoquemos, esto va de un modelo de club caduco y que el expresidente es de esta manera de hacer o funcionar que no va».

A la causa de Font se unió otro precandidato, William Maddock, que solamente presentó nueve firmas. «No llegamos», comentaba, recalcando: «Nos hemos presentado porque nos hacía ilusión en participar en estas elecciones. Hemos presentado una propuesta de reforma estatutaria. Apoyaremos a la candidatura de Víctor Font».

Marc Ciria es el tercero en la ecuación. Ha presentado 2.840 firmas, más de 600 por encima del corte para ser considerado candidato este año (2.237). «Hoy más que nunca estoy convencido de la necesidad de un cambio de liderazgo en nuestro club. Esta voluntad es real y puede ser mayoritaria si la gente se moviliza. Y este sigue siendo mi llamamiento: que la gente se movilice, que nadie dé el cambio por imposible», explicaba Ciria sobre la oportunidad de tumbar a Laporta: «El cambio es posible, solo necesitamos que los socios y socias vayamos a votar el próximo 15 de marzo por un cambio de modelo y liderazgo».