Este vídeo de Aryna Sabalenka ha incendiado las redes sociales en cuestión de horas. La tenista bielorrusa, conocida por su potente juego dentro de la pista, sorprendió esta vez fuera de ella con una publicación de tono sugerente y actitud desenfadada que rápidamente se volvió viral. El clip, cuidado en estética y ritmo, mostró una faceta más atrevida de la deportista, que luciendo un ajustado y escotado vestido generó una avalancha de reacciones, comentarios y compartidos en plataformas como Instagram y X (antes Twitter).

Lejos de la polémica, muchos seguidores aplaudieron la naturalidad y seguridad con la que Sabalenka se muestra, destacando que las figuras del deporte también pueden expresarse libremente más allá de la competición. Otros, en cambio, debatieron sobre los límites entre la vida privada y la exposición pública. Lo cierto es que las miles de reproducciones que acumula el vídeo confirman el enorme tirón mediático de la número uno, capaz de revolucionar las redes con la misma fuerza con la que domina en la pista.