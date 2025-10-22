Paula Badosa y Sabalenka han compartido unos días de vacaciones en Dubai La bielorrusa ha compartido un vídeo que incendia las redes y que se ha hecho viral Vuelven a demostrar la gran amistad que les une pese a la rivalidad en la pista cuando se enfrentan

Paula Badosa y Sabalenka han compartido unos días de vacaciones en Dubai y la bielorrusa ha compartido un vídeo que incendia las redes. Ambas aparecen relajándose en un spa y hacen varios bailes que se están haciendo virales. Las tenistas han pasado unos ‘días de chicas’ aprovechando el parón de competiciones y vuelven a demostrar la gran amistad que les une pese a la rivalidad en la pista cuando se enfrentan.

La relación entre Paula Badosa y Aryna Sabalenka sigue siendo una de las amistades más sólidas y admiradas del circuito WTA. A pesar de sus intensas batallas en la pista, ambas jugadoras han demostrado que la rivalidad deportiva no está reñida con el cariño y el respeto mutuo. Su complicidad se deja ver tanto en los torneos como fuera de ellos, donde suelen compartir momentos juntas como estos días de vacaciones en Dubai.

Durante los últimos meses, Badosa y Sabalenka han reforzado aún más su relación, acompañándose en momentos difíciles tanto dentro como fuera del tenis. La española ha destacado en varias ocasiones la fortaleza y el carácter de la bielorrusa, mientras que Sabalenka ha descrito a Badosa como «una hermana» en el circuito. Su amistad se ha convertido en un ejemplo de compañerismo en el deporte profesional, demostrando que se puede mantener una amistad pese a ser rivales sobre la pista.