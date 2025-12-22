Telefónica calcula que el expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a sietes sociedades del grupo y en el que, según las estimaciones de la empresa saldrán alrededor de 5.500 personas, tendrá un coste de unos 2.500 millones de euros (antes de impuestos), según ha informado a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

«El valor actual del gasto de los planes de salidas en el conjunto de todas las sociedades afectadas se estima en una provisión total de alrededor de 2.500 millones de euros, antes de impuestos», ha detallado.

Para las sociedades de Telefónica España y Movistar Plus+ la provisión será de alrededor de 2.300 millones de euros, mientras que para las unidades (GBU’s) serán 200 millones de euros.

«Los ahorros anuales promedio de gastos directos en el grupo se estiman cercanos a 600 millones de euros a partir de 2028. Desglosado, los ahorros anuales serán de alrededor de 500 millones de euros en Telefónica España y Movistar Plus+ y de alrededor de 60 millones de euros en unidades corporativas», ha indicado.

455.000 euros por trabajador

El impacto en la generación de caja del ERE, el cual se ha firmado este lunes con los sindicatos, será positivo ya desde 2026, al igual que la captura de ahorros, dado que la salida de empleados se estima que tendrá lugar ya desde el primer trimestre de 2026.

En caso de que se cumplan las estimaciones de Telefónica en cuanto al volumen de salidas, el coste por trabajador se situará, en promedio, en casi 455.000 euros, un 20% más que los 380.000 euros del ERE anterior, que se cerró en enero de 2024.

El ERE que se ha firmado hoy en Telefónica se enmarca en el plan estratégico que la compañía presentó a comienzos del pasado noviembre y que contempla unos ahorros de costes de alrededor de 3.000 millones de euros para 2030 (2.300 millones de euros para 2028), unas cifras en las que se incluyen partidas ligadas a personal.