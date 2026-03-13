Alineación del Real Madrid contra el Elche: Manuel Ángel puede dar un paso más

La alineación del Real Madrid para el encuentro que enfrenta a los blancos contra el Elche en el estadio Santiago Bernabéu tendrá varias novedades porque Arbeloa tiene nueve bajas para este encuentro. Mendy, Militao, Mbappé, Carreras, Alaba, Bellingham, Ceballos y Rodrygo no podrán estar por lesión, mientras que Mastantuono se lo pierde al tener que cumplir su segundo partido de sanción tras ser expulsado contra el Getafe.

En la portería no habrá cambios y jugará Courtois. En el lateral derecho aparecerá Carvajal, mientras que el costado izquierdo será para Fran García. La pareja de centrales será la formada por Huijsen y Asencio, por lo que Rüdiger descansará.

En el centro del campo también habrá muchas novedades. Tchouaméni se tomará un respiro y Camavinga apunta a titular en el pivote, con dos niños escoltándole por delante, como será Thiago Pitarch y podría ser Manuel Ángel, que daría descanso a Valverde. Por delante, Brahim también apunta a titular con Arda Güler en el banquillo, mientras que el ataque será para Gonzalo y Vinicius.

Vuelta a la Liga

Hay que recordar que los madridistas llegan a este contra el Elche tras golear al Manchester City en la ida de los octavos de final de la Champions en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos ganaron 3-0 con tres dianas de Valverde, pero todavía deberán hacer buena la victoria el próximo martes en el Etihad. En el vestuario madridista nadie da nada por ganado y tienen claro que sufrirán para poder estar en cuartos de final, donde esperará el Bayern.

«Lo afrontamos con la mentalidad de que nos estamos jugando la Liga. Sabemos que es un partido importantísimo en nuestro campo. Queremos que haya un ambiente muy parecido al que hubo el miércoles pasado», comentó Arbeloa en rueda de prensa.

«Somos conscientes también del equipo que vamos a tener enfrente, juega mejor que los puntos que lleva y nos lo puso complicado en la ida. Estamos preparados para tener que hacer un esfuerzo extra después del partido de la Champions, muy concentrados y motivados sabiendo la dificultad del partido», añadió.

Posible alineación del Real Madrid

Esta podría ser la alineación del Real Madrid para el encuentro que enfrenta a los blancos contra el Elche en el Bernabéu: Courtois; Carvajal, Huijsen, Asencio, Fran García; Camavinga, Manuel Ángel, Thiago Pitarch, Brahim; Gonzalo y Viniciu.