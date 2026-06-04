Baloncesto
La Laguna Tenerife – Real Madrid, en directo: minuto a minuto, resultado y cómo va el partido de los playoffs de la Liga Endesa en vivo online
Sigue en directo el partido del Real Madrid de baloncesto ante La Laguna Tenerife
El conjunto blanco está obligado a ganar para no caer eliminado de los playoffs de la Liga Endesa
¡Ya tenemos quintetos!
A menos de diez minutos para el inicio del choque, ya conocemos los cincos iniciales de ambos conjuntos:
- La Laguna Tenerife: Marcelinho Huertas, Sastre, Scrubb, Abromaitis y Doornekamp
- Real Madrid: Campazzo, Abalde, Hezonja, Deck y Sissoko.
La temporada del Real Madrid, en juego
El Real Madrid ha firmado una gran temporada en la fase regular de la Liga Endesa y la Euroliga, pero está a una derrota de completar una campaña sin títulos. Después de perder las finales de Supercopa, Copa del Rey y Euroliga, los merengues están ante su última oportunidad en Liga Endesa.
Las claves de Scariolo
Tras la derrota en el primer partido de la serie, Sergio Scariolo señaló qué tiene que debe cambiar el Real Madrid para salvar el match point a domicilio. «Tenemos que mejorar en el ritmo, desde una continuidad de acciones ofensivas consecutivas que no terminan en canasta. Más atentos en la línea de tres puntos, son el mejor equipo de la Liga en eso», explicó el italiano.
Máxima igualdad previa
En los cuatro duelos entre Real Madrid y La Laguna Tenerife en la presente temporada ha habido emoción hasta los segundos finales. Con dos victorias para cada equipo, tres de los cuatro partidos se han resuelto por un solo punto de diferencia
¡Bienvenidos!
Sean bienvenidos a la narración del segundo partido de cuartos de final de los play offs de la Liga Endesa entre Real Madrid y La Laguna Tenerife. Los de Scariolo están obligados a ganar para no caer eliminados a las primeras de cambio en la competición doméstica
El Real Madrid pone en juego su última oportunidad de ganar un título esta temporada en su visita a La Laguna Tenerife. Un duelo en el que a los de Sergio Scariolo sólo les vale ganar. Una canasta a falta de cuatro segundos de Jaime Fernández enmudeció al Palacio en el primer partido y situó a los canarios a un triunfo de apear al vigente campeón de la Liga Endesa. El conjunto blanco deberá dar un paso adelante en un partido a vida o muerte después de perder las finales de Supercopa, Copa del Rey y Euroliga para evitar un año en blanco. Sigue el partido en directo en Diario Madridista.
El Pabellón Insular Santiago Martín aguarda la visita del Real Madrid como una oportunidad única para los suyos de dejar fuera de los play offs de la Liga Endesa al campeón de las dos últimas ediciones. El mermado juego interior de los blancos será uno de los principales hándicaps del equipo merengue en su intento de igualar la eliminatoria. Sin Tavares, Garuba, ni Len, los recién llegados Yurtseven y Sissoko coparán los minutos de rotación en la zona junto a la opción de Lyles al ‘5’.
La igualdad ha sido una constante en los cuatro duelos hasta la fecha entre Real Madrid y La Laguna Tenerife. Los dos primeros, en semifinales de la Supercopa (72-71) y en la visita blanca a San Cristobal de La Laguna en la fase regular (70-71), se decidieron por un sólo punto a favor de los blancos. En cambio, los dos últimos duelos han caído del lado de los de Txus Vidorreta; con triunfos a domicilio por 90-95 y la reciente sorpresa en el primer partido, también decidida por un punto (97-98). El Real Madrid buscará que se repita la tendencia en el enfrentamiento directo con Tenerife, en el que siempre se ha impuesto el visitante, para tratar de revertir la dinámica en el tercer y definitivo encuentro.
1Q | 10:00
¡Arranca el partido!
Balón al cielo en el Santiago Martín para dar comienzo al segundo partido de la serie de cuartos de final entre Real Madrid y La Laguna Tenerife. Los blancos, obligados a ganar.