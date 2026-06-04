La Laguna Tenerife – Real Madrid, en directo: minuto a minuto, resultado y cómo va el partido de los playoffs de la Liga Endesa en vivo online

El Real Madrid pone en juego su última oportunidad de ganar un título esta temporada en su visita a La Laguna Tenerife. Un duelo en el que a los de Sergio Scariolo sólo les vale ganar. Una canasta a falta de cuatro segundos de Jaime Fernández enmudeció al Palacio en el primer partido y situó a los canarios a un triunfo de apear al vigente campeón de la Liga Endesa. El conjunto blanco deberá dar un paso adelante en un partido a vida o muerte después de perder las finales de Supercopa, Copa del Rey y Euroliga para evitar un año en blanco. Sigue el partido en directo en Diario Madridista.

El Pabellón Insular Santiago Martín aguarda la visita del Real Madrid como una oportunidad única para los suyos de dejar fuera de los play offs de la Liga Endesa al campeón de las dos últimas ediciones. El mermado juego interior de los blancos será uno de los principales hándicaps del equipo merengue en su intento de igualar la eliminatoria. Sin Tavares, Garuba, ni Len, los recién llegados Yurtseven y Sissoko coparán los minutos de rotación en la zona junto a la opción de Lyles al ‘5’.

La igualdad ha sido una constante en los cuatro duelos hasta la fecha entre Real Madrid y La Laguna Tenerife. Los dos primeros, en semifinales de la Supercopa (72-71) y en la visita blanca a San Cristobal de La Laguna en la fase regular (70-71), se decidieron por un sólo punto a favor de los blancos. En cambio, los dos últimos duelos han caído del lado de los de Txus Vidorreta; con triunfos a domicilio por 90-95 y la reciente sorpresa en el primer partido, también decidida por un punto (97-98). El Real Madrid buscará que se repita la tendencia en el enfrentamiento directo con Tenerife, en el que siempre se ha impuesto el visitante, para tratar de revertir la dinámica en el tercer y definitivo encuentro.