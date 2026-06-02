Real Madrid baloncesto – Tenerife, en directo: cómo va y dónde ver gratis el partido de los playoffs de la Liga Endesa en vivo hoy

El Real Madrid tiene que olvidarse de su pena europea volviendo a la máxima competición en un partido a vida o muerte contra La Laguna Tenerife. El equipo blanco llega exigido al máximo a estos play offs de la Liga Endesa después de haber dejado escapar las tres primeras opciones de título (Supercopa, Copa del Rey y Euroliga). Sigue en directo el choque de los de Sergio Scariolo en DIARIO MADRIDISTA.

Primer partido de cuartos de final para el Real Madrid, la única serie de los play offs de la ACB que se disputa únicamente al mejor de tres. A partir de semifinales, ya será a cinco. Los blancos se miden al Tenerife, un equipo que se lo ha puesto realmente difícil en los tres encuentros de esta temporada.

En los dos primeros sólo ganó por un punto (72-71 en la Supercopa y 70-71 en La Laguna). De hecho, en Madrid vencieron los de Txus Vidorreta por cinco puntos (90-95). Esta vez tiene que ser diferente si los blancos no quieren verse fuera de la Liga, un campeonato doméstico que tratarán de conseguir por tercer curso consecutivo, algo que no logra nadie desde hace más de 40 años.