El Castilla ya tiene fecha de debut en Primera RFEF

El conjunto dirigido por Julián López de Lerma juega en el Grupo 2 de Primera RFEF

El Castilla comenzará la temporada enfrentándose al Teruel

Una generación de campeones

Real Madrid Castilla
Once del Real Madrid Castilla. (RM)

El Castilla ya tiene fecha de debut para esta temporada. El conjunto dirigido por Julián López de Lerma quedó encuadrado en el Grupo 2 de Primera RFEF y ya tiene trazado el camino para volver a luchar por el ascenso a Segunda División. Un camino que empezará contra el Teruel y acabará la fase regular con el Europa.

Después de jugar los amistosos de pretemporada, el Castilla arrancará el próximo lunes 31 de agosto fuera de casa ante el Teruel a las 21:15 horas. Hay que recordar que por sorteo se medirá a equipos de Andalucía, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y las Islas Baleares. Al igual que la pasada temporada, el Real Madrid buscará acabar en primera posición para el ascenso directo; como mínimo, acabar entre el segundo y quinto puesto para jugar el playoff de ascenso.

Y la realidad es que Lerma necesita hacer una reconstrucción para ese entonces. La marcha de piezas clave como Fran González, Valdepeñas, César Palacios supone tener que cambiar los planes y apostar por los nuevos talentos de La Fábrica. Antes de arrancar la primera jornada, el Castilla jugará otros cinco amistosos. Primero ante el filial del Deportivo este miércoles y el sábado ante el Racing de Ferrol. Ya el 15, 19 y 20 de agosto cerrarán con pruebas ante el Mirandés, Ponferradina y Zamora.

También están aprovechando a algunos de los canteranos entrenándose con el primer equipo para ganar más experiencia y ganar aún más ritmo de competición para empezar el debut ante el Teruel con victoria. El objetivo es volver a la pelea directa para el ascenso y ya conocen el plantel que deberán superar si quieren el objetivo. Hasta entonces, el Castilla se prepara sin descanso para llegar en las mejores condiciones. Teruel es el primer paso, y ya tienen la mente puesta en ese partido.

 

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