El Castilla volverá a jugar el derbi para luchar por el ascenso a Segunda

El Real Madrid ya conoce el grupo que tendrá en Primera RFEF para la temporada 2026/27. Después de rozar la gloria la última campaña tras quedarse a las puertas del ascenso a Segunda División, la dura derrota ante el Sabadell dejó un mensaje en el vestuario: intentarlo de nuevo. La Federación ha publicado las dos clasificaciones completas distribuidas en zona este y oeste. Una metodología aprobada por todos los clubes para evitar largos desplazamientos durante las jornadas y que ha hecho que volvamos a tener derbi madrileño.

El criterio para organizar los grupos se basó en mantener un equilibrio para garantizar la competitividad y que no haya tantas canteras en el mismo grupo. Por un lado está el Grupo 1 donde jugarán equipos de Galicia, Asturias, País Vasco, La Rioja, Castilla y León y Extremadura. Ahí jugarán dos de los cuatro descendidos de Segunda: Cultural Leonesa y Mirandés, además de las canteras del Deportivo y Athletic. El Castilla está ubicado en el Grupo 2. Además de jugar con la cantera del Atlético, también se enfrentará a la del Villarreal y equipos recién descendidos como Zaragoza y Huesca. Las comunidades autónomas que están en este grupo son Madrid, Cataluña, Valencia, Aragón, Andalucía, Murcia y Baleares.

En la mente del Castilla aún está aquel empate polémico contra el Atlético B en el Di Stéfano en abril del año pasado. Un partido en el que estaba Raúl González en el banquillo y un Víctor Muñoz que adelantó al equipo blanco, pero recibió el tanto visitante al filo del descanso. Los de Raúl tuvieron que jugar durante gran parte de la segunda parte en inferioridad numérica por las expulsiones de Chema y Loren Zúñiga. El Castilla volverá a tener derbi con la motivación de que hay calidad para volver a soñar con el ascenso a Segunda.

Grupo del Real Madrid Castilla en Primera RFEF