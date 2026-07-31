El Castilla vence al Albacete en el primer amistoso de pretemporada con Rachad de estrella

El Castilla ha comenzado la pretemporada con victoria ante el Albacete (1-2) en la mañana de este viernes, con Rachad Fettal como estrella del partido tras marcar un doblete que ha sido clave en el triunfo en la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta. Una primera prueba en la que López de Lerma dejó grandes sensaciones en su debut al frente del filial. Los mejores minutos fueron en la primera parte, donde se marcharon con 0-2 al descanso, donde destacó la presión alta desde el principio con un Álvaro Leiva liderando el ataque. En el primer cuarto de hora dominaron la posesión y Pol Fortuny forzó un penalti que transformó Rachad en el primer gol del partido. Aunque el Albacete subió líneas en busca del empate, se encontró con un Castilla sólido en defensa. Fue entonces cuando aprovechó un contragolpe al filo del descanso con Rachad marcando en una jugada contra conducida por Valero.

Ya, en la segunda parte, el Albacete sacó un penalti tras un derribo de Mateo a Antonio David y logró reducir diferencias por medio de Obeng. El Castilla defendió el resultado con firmeza a pesar de los intentos locales por igualar el partido, pero lograron amarrar una victoria en la que disfrutaron más que sufrieron con un fútbol moderno meses después de ser campeones de la Youth League y rozar el ascenso.

El Castilla jugará el siguiente partido de pretemporada; será contra el RC Deportivo Fabril el miércoles 5 de agosto, a las 19:00 h, en el estadio Municipal de Cantarrana Kiko Rey. Un comienzo positivo para el equipo de Lerma, que empieza a rodar con un estilo de juego que ilusiona al madridismo a pesar de que han perdido muchas de sus estrellas; el objetivo sigue siendo el mismo, que es subir a Segunda División. Un camino en el que ya han puesto la primera piedra.