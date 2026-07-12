La generación de 2007 es una generación de campeones y lo ha demostrado esta temporada con un curso histórico en el Real Madrid y en la Selección española. Seis canteranos madridistas se han proclamado campeones de Europa dos veces en esta campaña con la camiseta blanca y con la de España.

Thiago Pitarch, Daniel Yáñez, Mario Rivas, Jesús Fortea, Diego Aguado y Javi Navarro nunca podrán olvidar esta temporada 25/26 que ayer por la tarde finalizaron en Gales levantando el décimo Europeo sub-19 en la historia de España. Un curso en el que también ganaron la segunda Youth League en la historia del Real Madrid.

«Campeones, campeones», es un grito que la generación de 2007 del Real Madrid ha escuchado mucho este año. Pero es más especial para esos seis canteranos blancos que son campeones de Europa con el club madridista y con España. Un curso inolvidable que encumbra a una generación llena de talento.

Algunos tuvieron más protagonismo en ese Real Madrid campeón de Europa y otros han sido líderes de la España campeona de Europa. Pero los seis son jugadores muy a tener en cuenta en el futuro.

La generación de Thiago Pitarch

Estos chicos del 2007 han demostrado que tienen un nivel descomunal y que están preparados desde ya para la élite. Un ejemplo es Lamine Yamal y Pau Cubarsí. Son de la misma edad y están deslumbrando con los mayores en la Copa del Mundo. Y otro ejemplo claro es Thiago Pitarch, el líder de esta sexta madridista. Se ganó un sitio en el primer equipo del Real Madrid y su nota es bastante alta en el fútbol de élite.

Thiago Pitarch no pudo colaborar tanto como le hubiese gustado en ese Real Madrid campeón de la Youth League y no estuvo en la Final Four, pero es su jugador más destacado. Ese niño que ya deslumbra con los mayores. Con España ha sido el capitán de un barco ganador.

Dani Yáñez es otro de estos niños de oro. Debutó con el primer equipo del Real Madrid con una asistencia en el Santiago Bernabéu. Fue clave con el Juvenil campeón de la Youth League y también en el Castilla. Ha sido otra de las piezas esenciales para Paco Gallardo en la Selección española sub-19.

Dos jugadores claves para esta España sub-19 han sido Mario Rivas y Jesús Fortea. La Selección española ha ganado este Europeo con 19 goles a favor y ninguno en contra. Estos dos defensores madridistas han sido esenciales con su trabajo atrás. Mario, además, marcó el segundo gol de la final con un gran cabezazo. Ambos también han realizado una gran temporada con el Real Madrid. Dobles campeones de Europa.

Otro de los defensas de esta sexta madridista y española es Diego Aguado. Con España ha tenido un menor protagonismo, pero con el Real Madrid fue una pieza esencial en aquel Juvenil campeón de la Youth. También ha debutado este año con el primer equipo. Un lateral de gran recorrido y mucha calidad.

Javi Navarro es el último nombre de esta generación de campeones. Ha sido suplente del bético Manu González con España y solamente jugó el último partido de la fase de grupos, donde tampoco encajó gol. Pero con el Real Madrid fue el MVP de aquella Youth League con dos actuaciones magistrales y penaltis parados que le dieron el título a los blancos. Un portero con mucho futuro.