Mario Rivas, el relevo de Asencio en el Castilla que también impresiona

Mario Rivas se asienta en el Real Madrid Castilla. El central de 17 años (2007) impresiona con el filial. A Raúl le viene como anillo al dedo. Después de que Asencio sea ‘fichado’ por Ancelotti en el primer equipo por la plaga de lesiones, el adolescente está asumiendo todas las papeletas que dejó el canario. El defensa destaca por sus numerosas virtudes. Es rápido, versátil, tiene buen juego de pies y tiene una notable capacidad de anticipación. Tampoco tiene miedo en alzar la voz cuando hace falta, siempre está dispuesto a sacrificarse y echarse el equipo a sus espaldas. Mario no destaca por ser un zaguero muy alto (‘solo’ mide 1’83), pero su talento y su madurez no tienen techo.

La hoja de ruta de Mario es un tanto atípica. Nació en Sevilla y empezó sus clases en el Betera, equipo de la Comunidad Valenciana. Entre 2013 y 2016, el central se desarrolló en este club familiar antes de llegar a la capital. Pero no fue para jugar en el Real Madrid, sino en el Getafe. Durante cinco años, el central siguió puliéndose en las categorías inferiores de los azulones. Eso hasta el 2021, cuando la Casa Blanca llamó a su puerta. Mario no se lo pensó dos veces. Empezó en el Cadete B.

La curva de progresión de Mario Rivas en el último año ha sido fenomenal. La temporada pasada, el nativo de Sevilla militó en las filas del Juvenil C. Pero su notable rendimiento le catapultó. Primero con el Juvenil A y posteriormente, la Selección. En septiembre de 2023, Mario fue convocado por primera vez por la sub-17. En tres partidos, el zaguero disputó 136 minutos. A pesar de mostrar una sorprendente madurez, Chamartín conservó a su pupilo y dejó que se asentará en el Juvenil C. Eso hasta la llamada de la Tercera Federación el 27 de enero de 2024, cuando el canterano todavía tenía 16 años.

Pau Quesada, ex entrenador del Real Madrid C, contó con Rivas por primera vez en la goleada 6-0 de los madridistas a Las Rozas. Con el segundo filial, Mario pudo probar, aunque poco, el mundo profesional. Desde Valdebebas, el camino del central estaba bien trazado. El adolescente seguía alternando con los más pequeños y alguna vez con Arbeloa. A esta edad, lo fundamental es jugar para seguir mejorando. Entonces, Rivas persiguió con su proceso normal, hasta que él mismo rompió los esquemas.

El gran paso se dio en este inicio de temporada. Mario Rivas tiene ficha con el Juvenil A. No obstante, raras son las veces en las que le hemos visto con Arbeloa. Se estrenó de titular con el Castilla en la primera jornada contra el Marbella. Su debut fue un tanto titubeante. Una amarilla y sustituido en el minuto 66, el joven de 17 años no bajó la cabeza en ningún momento. Para adquirir más confianza, el zaguero fue redirigido hacia el Real Madrid C. Bajo las órdenes de Álvaro Gómez-Rey, Mario mostró todo su talento, lo que le valió una nueva bala con el primer filial.

Desde el partido contra Algeciras, Mario Rivas es indiscutible para Raúl. En los últimos cinco partidos del filial, el defensa ha disputado todos los minutos posibles. Además, en la goleada 5-0 contra el Intercity, Mario dio su primera asistencia como futbolista profesional. Contra el Fuenlabrada el pasado fin de semana, la leyenda madridista no se mostró indiferente frente a su pupilo. «Otro buen partido de Rivas», contaba el técnico, que ya tiene a su nuevo ‘fichaje’ en la zaga tras la llamada de Ancelotti a Asencio.

Su trabajo y su resiliencia son las cualidades que le han llevado hasta aquí. «Con la edad que tiene y jugar en Castilla ya dice mucho de su madurez», cuentan. Y si no, que se lo digan a Arbeloa. Esta temporada, Mario solamente disputó 93 minutos con el Juvenil A. 60 contra el Rayo Vallecano en División de Honor y los demás en Youth League, contra el AC Milan y el Liverpool. Raúl se lo llevó. Desde Valdebebas esperan que Mario Rivas se instale poco a poco en el filial. Juvenil de segundo año todavía, el sevillano no tiene límite. El central supo aprovechar las oportunidades, y lo más probable es que otros retos más grandes estén por llegar. Pero por ahora, paso a paso.