El Castilla da la cara ante el Andorra

El Real Madrid Castilla de Álvaro Arbeloa cosechó su primera derrota de pretemporada ante un Andorra que este año jugará en Segunda División. El primer filial madridista dio la cara y estuvo muy cerca de poder llevarse un empate en el Di Stéfano e incluso una victoria. Pero dos goles en el tramo final, en los minutos 87 y 89, le dieron el triunfo al cuadro visitante.

Sigue engranando la máquina el equipo de Arbeloa. Tercer amistoso para el Castilla y primera derrota. Ante un rival de superior categoría, eso sí. El primer filial blanco dio la cara durante todo el partido. Fue de menos a más, con una segunda parte muy completa donde mereció remontar incluso el partido.

Fue Lautaro quien adelantó al Andorra a los 20 minutos de partido en un inicio donde fueron muy superiores al Castilla. Pero los blancos crecieron. Ya en el segundo tiempo, Fran González detuvo un penalti y poco después Rachad Fettal empató el partido. Se le siguen cayendo los goles en pretemporada al delantero ex del Almería.

El Castilla mereció como mínimo el empate, pero en el 87, un gran chut desde la frontal de Doménech se coló en el fondo de la red. Un gran tanto para darle la victoria al Andorra, que fue ampliada en el 89 con un tanto de Gael que dejó un marcador que no reflejó visto sobre el césped del Di Stéfano.