Oficial: el Real Madrid cede a Endrick al Lyon

Ya es oficial. Endrick jugará de enero a junio en el Olympique de Lyon como cedido después de que el Real Madrid y el club francés hayan alcanzado un acuerdo que se ha reflejado en el comunicado de este martes por parte de los galos. El delantero brasileño no estaba teniendo minutos a las órdenes de Xabi Alonso y buscará la oportunidad de reivindicarse en la Ligue 1.

A sus 19 años, Endrick quiere volver a ganarse la confianza del Real Madrid desde el extranjero en el equipo que entrena Paulo Fonseca y que marcha quinto en el campeonato francés, a 10 del líder, el Lens, y a nueve del PSG. El brasileño apenas había disputado tres partidos en esta primera mitad de temporada y casi todos minutos residuales, por lo que tendrá seis meses para demostrar su calidad.

Su camino será similar al de Mariano Díaz en su día, que se fue al Lyon, metió una gran cifra de goles y regresó al Real Madrid como un delantero consolidado para la élite, aunque después no le fuera como esperaba. Endrick tuvo momentos de lucidez con Carlo Ancelotti, pero la llegada de Xabi, sumada a la irrupción de Gonzalo, agotaron sus opciones de despuntar.

Comunicado del Lyon sobre Endrick

Con tan solo 19 años, Endrick se incorpora al OL con una sólida experiencia al más alto nivel y una madurez forjada en entornos competitivos y exigentes. Su perfil ofensivo, su impacto en las jugadas decisivas y su energía son valores clave para el equipo de cara a la segunda mitad de la temporada, con muchos objetivos aún por alcanzar.

Nacido en Taguatinga, cerca de Brasilia, Endrick Felipe Moreira de Sousa comenzó a jugar al fútbol en la academia del Palmeiras, donde rápidamente se consolidó como uno de los talentos más prometedores de su generación. Goleador nato, pronto se hizo un nombre en el panorama internacional, ganando varios trofeos individuales y colectivos en categorías inferiores, especialmente en el prestigioso Torneo Montaigu de 2022.

Con tan solo 16 años, firmó su primer contrato profesional con el Palmeiras y debutó en la liga brasileña contra el Coritiba CFC. El delantero zurdo fue ganando terreno, confirmando su inmenso potencial antes de fichar por el Real Madrid, al que fichó al cumplir la mayoría de edad en el verano de 2024. Antes de irse a Europa, Endrick, apodado Bobby, jugó 82 partidos con el club paulista, marcó 21 goles y ganó el campeonato brasileño en dos ocasiones.

Desde su llegada al Real Madrid, Endrick ha continuado su desarrollo al máximo nivel. Con 7 goles en 39 partidos en todas las competiciones, ha demostrado su capacidad de decisión. Un delantero rápido, técnico y efectivo, también se ha consolidado con la selección brasileña, pasando de las categorías inferiores a la Seleçao en tan solo unos meses. A sus 19 años, ya suma 14 partidos internacionales y 3 goles con Brasil.

El Olympique Lyonnais está encantado de dar la bienvenida a Endrick, que se unirá al equipo profesional a partir del 29 de diciembre, y quiere agradecer al Real Madrid la calidad de las conversaciones y la cooperación que hicieron posible su llegada.