El Real Madrid muestra el trailer de la Decimoquinta con palo a Guardiola y su City

El Real Madrid lanzará el próximo lunes el documental de la Decimoquinta. Una película que repasará la última Champions conquistada por el conjunto blanco con Carlo Ancelotti en la temporada 2023/24. Una edición en la que pasaron por eliminatorias muy complicadas en las que se les dio por muertos varias veces, pero que volvieron a demostrar por qué el club es el Rey de Europa. Este sábado, para avivar la expectación, lanzaron un tráiler recordando cómo vivieron uno de los partidos más tensos de la historia reciente: la vuelta de cuartos ante el Manchester City.

180 minutos en los que el Real Madrid tuvo que soportar las embestidas del que era el vigente campeón, con un Pep Guardiola que buscó desesperadamente ese pase a semifinales ante su enemigo más clásico. Gracias al documental, los aficionados descubrirán cómo lo vivieron los jugadores y la fortaleza mental en esa clase de escenarios. «Ellos se piensan que va a ser un paseo», dijo Carvajal en el vestuario. «Somos mejores, mucho», añadía Modric.

Un partido que se resolvió en la tanda de penaltis con Antonio Rüdiger emergiendo de héroe tras marcar el gol definitivo que eliminaba a Guardiola cuando: «¡Con dos huevazos!», gritó Carvajal después del partido. «Dudaron de nosotros», dijo Bellingham. También reflexionaron otros como el propio Rüdiger: «Un año después entendí el ADN Real Madrid».

También adelantaron imágenes de las semifinales ante el Bayern, cómo se vivió la previa a la final y parte de la celebración del título donde aparecía Florentino Pérez felicitando al vestuario: «Presi, ¿cómo explicamos esto? (Kepa) Pues como siempre. El Madrid lo hace así siempre», respondió. El estreno será el lunes a las 21.30 horas en Realmadrid TV y RM Play. En él, se verán escenas de los partidos antes de la final, las charlas de Ancelotti en el vestuario, confesiones y celebraciones en Madrid tras conquistar la Orejona en Cibeles.