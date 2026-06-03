Florentino Pérez firma ante notario que el Real Madrid siempre sea de sus socios mientras sea presidente

Florentino Pérez ha anunciado públicamente que ha formalizado ante notario un compromiso para garantizar que el Real Madrid continúe siendo propiedad de sus socios mientras permanezca al frente de la entidad blanca. El presidente madridista hizo pública esta declaración a través de un vídeo difundido el equipo de campaña del actual presidente.

«Hoy he manifestado ante notario, y así consta en acta notarial, que mientras sea presidente del Real Madrid Club de Fútbol me comprometo a que el club sea siempre de sus socios y a seguir trabajando para que su patrimonio económico siga perteneciendo a sus socios», afirmó Florentino Pérez.

La declaración llega en un momento en el que el máximo mandatario blanco ha mostrado su preocupación por diferentes iniciativas legislativas que, según su visión, podrían afectar al modelo de propiedad de los clubes deportivos. Con este compromiso, Florentino Pérez pretende reforzar públicamente su defensa de la estructura asociativa que distingue al Real Madrid de la mayoría de entidades del fútbol profesional español.

El presidente considera que la propiedad de los socios constituye uno de los pilares fundamentales de la identidad y la independencia institucional del club, una línea que asegura seguirá defendiendo durante su mandato, que espera revalidar este próximo domingo 7 de junio en las elecciones a la presidencia del Real Madrid que se celebrarán en Valdebebas.