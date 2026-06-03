Infantino apoya a Florentino para las elecciones: «Gracias por todo lo que has hecho por el fútbol»

Florentino Pérez recibió un mensaje muy cariñoso de Infantino a días de las elecciones del Real Madrid. El pasado sábado se reunieron en la final de la Champions entre PSG y Arsenal en Budapest y estrecharon relaciones después de la invitación de la FIFA para hablar del futuro del fútbol, donde el club blanco juega un papel clave. Un apoyo que ha sorprendido de cara a la decisión del socio.

«Ha sido un placer hablar con Florentino Pérez en Budapest, con motivo de la final de la Liga de Campeones de la UEFA. Sus éxitos, su contribución y su influencia en nuestro deporte han sido inmensos. Gracias por todo lo que has hecho por el fútbol, por ayudar al Real Madrid a seguir brillando en la escena mundial, y estoy seguro de que, bajo tu liderazgo, el futuro será aún más prometedor», escribió en sus redes sociales junto a una foto de ambos.

«La FIFA comparte una larga historia con el Real Madrid, que, como representante de España, fue de hecho uno de nuestros siete miembros fundadores hace más de 122 años. El equipo, 36 veces campeón de España y el más laureado en las competiciones europeas de clubes, también participó en la primera edición del Mundial de Clubes FIFA el año pasado, y sigue uniendo a aficionados en todo el mundo», añadió Infantino sobre Florentino Pérez.

Hay que tener en cuenta que la FIFA quiere que la final del Mundial 2030 se juegue en el Santiago Bernabéu, por mucho que las presiones desde Barcelona y Marruecos traten de arrebatarle el premio. Además de Infantino, Florentino también aprovechó la ocasión para entregar el dossier del caso Negreira a Ceferín, presidente de la UEFA. Desde hace unos meses, el Real Madrid ha recuperado la buena relación con ambos organismos. Un apoyo que se une a futbolistas que también han tenido gestos con Florentino Pérez de cara a las elecciones para seguir siendo presidente y vencer a Enrique Riquelme.