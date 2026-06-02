La Junta Electoral del Real Madrid desmonta las acusaciones de Riquelme sobre el censo y el voto por correo

La Junta Electoral del Real Madrid ha salido al paso de las declaraciones realizadas por el candidato Enrique Riquelme durante la campaña para las elecciones presidenciales del próximo 7 de junio. A través de un comunicado oficial, el organismo encargado de supervisar el proceso electoral ha querido responder a las acusaciones y dudas planteadas por el empresario, especialmente en lo referente al acceso al censo electoral y a la custodia de los votos emitidos por correo.

La respuesta de la Junta Electoral llega después de que Riquelme asegurase públicamente que sólo una de las candidaturas dispone del censo del club, además de expresar su desconfianza sobre las garantías existentes en la conservación y seguridad del voto por correo. Unas declaraciones que han generado malestar dentro del organismo electoral, que ha querido aclarar varios aspectos del procedimiento.

En primer lugar, la Junta Electoral niega de manera rotunda haber facilitado el censo electoral a ninguna de las candidaturas que concurren a las elecciones. Según explica en el comunicado, ninguno de los aspirantes a la presidencia ha tenido acceso a dicha documentación, desmintiendo así una de las principales denuncias realizadas por Riquelme.

Asimismo, el organismo recuerda que tanto la candidatura encabezada por Florentino Pérez como la liderada por Enrique Riquelme recibieron por escrito las instrucciones necesarias para hacer llegar información, documentación o propaganda electoral a los socios compromisarios. De hecho, la Junta asegura que el propio Riquelme fue informado personalmente de este procedimiento el mismo día en que formalizó la presentación de su candidatura.

Tal y como recoge la normativa electoral del club, las candidaturas no reciben directamente los datos de los socios. Son los candidatos quienes deben entregar a la Junta Electoral el material que desean remitir y, posteriormente, es el propio club el encargado de realizar los envíos. Se trata de un mecanismo diseñado para proteger los datos personales de los socios y garantizar la igualdad entre las distintas candidaturas.

Además, la Junta Electoral recuerda que el pasado 1 de junio a las 18:00 horas concluyó el plazo establecido para que los candidatos presentasen el material electoral que deseaban distribuir entre los socios del Real Madrid.

El voto por correo y las dudas generadas

Uno de los puntos que más preocupa a la Junta Electoral son las dudas sembradas sobre la custodia de los votos por correo. En este sentido, el organismo asegura que ya respondió por escrito a una consulta formulada por la candidatura de Enrique Riquelme y que incluso ofreció medidas adicionales de supervisión para reforzar la transparencia del proceso.

Según explica el comunicado, cualquier candidatura que lo solicite puede designar a un interventor acreditado para permanecer de forma continuada en las inmediaciones de la sala donde se custodian los votos por correo. Esta presencia se desarrolla bajo los sistemas de seguridad y videovigilancia existentes en las instalaciones del club, garantizando así el control y la trazabilidad del procedimiento.

Por todo ello, la Junta Electoral insiste en que toda la información, documentación y material remitidos a los socios durante la campaña se han gestionado siguiendo estrictamente la normativa vigente y respetando los procedimientos establecidos desde el inicio del proceso electoral.

Finalmente, el organismo subraya que está actuando con «rigor y precisión» en cada una de las fases de las elecciones y solicita respeto hacia el trabajo que viene desarrollando desde el inicio de la campaña. Una respuesta contundente que evidencia la creciente tensión que rodea unos comicios históricos para el Real Madrid, los primeros con una verdadera disputa electoral en los últimos veinte años.