El Manchester City viene a por Fede Valverde

El Manchester City quiere fichar a Fede Valverde y estaría dispuesto a presentar una oferta cercana a los 90 millones por el uruguayo. El Real Madrid sabe que su salida sería un alivio para varios pesos pesados del vestuario y no descarta en absoluto su venta este verano.

Así lo adelantó Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones: «Me cuentan que hay un equipo inglés que está interesado en el uruguayo. Creo que no las tiene consigo para seguir del Real Madrid. Ese equipo es el Manchester City, presuntamente de Maresca, que le querría. Estarían dispuestos a pagar 90 millones de euros».

A pesar de que Fede Valverde ha tenido el apoyo público de Florentino Pérez en los últimos días –igual que Tchouaméni–, el centrocampista uruguayo no tiene ni mucho menos garantizada su presencia en el Real Madrid la próxima temporada. Con contrato en vigor hasta 2029 y una cláusula anti-jeques de 1.000 millones, El Pajarito podría ser uno de los jugadores que entrara en la operación salida que prepara el club blanco.

Fede Valverde sabe que ha sido una temporada muy convulsa para él primero por su enfrentamiento abierto contra Xabi Alonso y después por su trifulca con Tchouaméni que acabó con el uruguayo en el hospital. La salida de Carvajal le otorga el brazalete del Real Madrid, pero existen muchas dudas de su cohabitación en el vestuario con varios de los pesos pesados del equipo.

Fede Valverde vale 120 millones

En ese escenario incierto, convulso y en plena campaña electoral aparece el Manchester City dispuesto a llevarse a Fede Valverde del Real Madrid. El club citizen estaría dispuesto a poner sobre la mesa una propuesta inicial en el entorno de los 90 millones, muy lejos de los 120 kilos que le otorga como valor de mercado Transfermarkt. En el club blanco ahora no están para tomar grandes decisiones, aunque toman nota del interés.

Fede Valverde es uno de los futbolistas más cotizados del Real Madrid y no le iban a faltar pretendientes si el club blanco lo pone en el mercado. El Manchester City, que estrenará nuevo proyecto de la mano de Enzo Maresca tras casi una década con Guardiola en el banquillo, sabe que tiene que reestructurar su plantilla y ve en el uruguayo un futbolista perfecto.

Además de tener el beneplácito del nuevo entrenador, Fede Valverde tiene un enorme cartel en el Manchester City, equipo del que fue verdugo sin ir más lejos en la eliminatoria de octavos de la Champions de este temporada al anotar su histórico hat-trick en el partido del Bernabéu en la actuación más estelar de su carrera.

Fede Valverde, al menos de momento, no va a tomar ninguna decisión sobre su futuro. Y así será hasta que termine la participación de Uruguay en el Mundial que está a punto de comenzar. Su intención es seguir en el Real Madrid, honrar el brazalete y continuar en el equipo en el que se hizo grande, pero tampoco va a cerrarse en banda si el club y Mourinho le dicen que no cuentan con él. En todo caso, esa será una decisión que no se tomaría hasta casi finalizar el mes de julio.