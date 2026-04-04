Guardiola entiende a Rodrigo: «Nadie puede rechazar al Real Madrid»

Pep Guardiola no se cierra a una posible salida de Rodrigo, pero deja claro que su prioridad es que siga en el Manchester City el mayor tiempo posible. El técnico catalán fue sincero: nadie puede ignorar la llamada del Real Madrid. En las últimas semanas, el mediocentro no ha descartado cambiar de aires cuando termine la temporada, a pesar de que todavía tiene un año más de contrato. Un escenario que empieza a generar ruido.

Guardiola no esquivó el tema en la previa del duelo de FA Cup ante el Liverpool: «Ningún jugador rechazaría la posibilidad de jugar en el Real Madrid». Una frase contundente que refleja la magnitud del club blanco. Aun así, el entrenador insiste en su deseo: Rodri es pieza clave. «Quiero que se quede el máximo tiempo posible. Es un jugador increíble», aseguró. Pero también dejó clara su filosofía: si un futbolista no es feliz, tiene la puerta abierta.

«Si está feliz, todo seguirá igual. Y creo que lo está. Pero si no, puede hablar con el club y buscar una salida acorde a su nivel», explicó. El City, por su parte, tiene una postura clara: quiere retenerle. Guardiola también se muestra optimista, aunque admite que el futuro no está en sus manos.

Desde su llegada en 2019, Rodri se ha convertido en uno de los pilares del equipo. Su palmarés lo dice todo: múltiples Premier League y una Champions inolvidable, en la que marcó el gol decisivo en la final ante el Inter.

Rodrigo no entra en los planes

Rodrigo no es un jugador que encaje dentro de los planes del Real Madrid de cara al futuro. Desde Valdebebas son plenamente conscientes de que el madrileño es un futbolista de primer nivel, pero no es exactamente lo que se busca para el futuro. Sí tienen claro que deben reforzar el centro del campo y, en especial, deben buscar un mediocentro creativo, pero no es el internacional español el jugador que en estos momentos encaja.

En el Real Madrid, donde siempre reconocen que Rodrigo podría haber sido un jugador que hubiese triunfado vestido de blanco en el estadio Santiago Bernabéu, tienen claro que ahora mismo no es el momento porque es una operación de mucho riesgo. En el club blanco le observan y le desean lo mejor, pero no entra en los planes de futuro de la entidad madridista. De hecho, lo más probable es que el de Majadahonda termine renovando su contrato con el Manchester City.