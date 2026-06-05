Enrique Riquelme incorpora a Vicente del Bosque a su candidatura

Enrique Riquelme ha anunciado este jueves que Vicente del Bosque formará parte de su organigrama si este domingo sale ganador en las urnas en las elecciones del Real Madrid. El candidato a la presidencia aportó el nombre del ex seleccionador de España, con el que la selección ganó el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012, y el del artífice de La Novena Champions del club blanco en 2002.

«Puedo asegurar que mañana anunciaremos una leyenda del Real Madrid que se une también a nuestro equipo de gestión. Va a ser muy ilusionante. Respeto mucho a los tres capitanes que han entrado, pero también la de mañana va a ilusionar a muchísimos madridistas y da seguridad de que va a ser un proyecto todavía más serio y madridista con ese ADN que no va a haber duda», comenzó Riquelme.

«Le voy a decir, de una manera totalmente desinteresada, don Vicente del Bosque va a formar parte de nuestro proyecto», desveló el candidato a presidente, que añadió en su charla con El Partidazo de Cope que el ex entrenador lo hará por «amor al Real Madrid».

Este nuevo anuncio, otro más en la fuerte campaña de Riquelme tras Raúl González Blanco, Fernando Hierro, Rodri Hernández y Erling Haaland, se produjo justo después de que Florentino Pérez prometiese que el próximo martes realizará la oferta más alta económicamente en la historia del club.