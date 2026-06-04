Enrique Riquelme anuncia el fichaje de Casillas para su candidatura a la presidencia del Real Madrid

Enrique Riquelme redobló este jueves su ofensiva electoral a escasos días de las elecciones a la presidencia del Real Madrid al presentar una estructura deportiva liderada por varias leyendas del club. El candidato anunció en una carta enviada a los socios que Raúl sería el director deportivo, Fernando Hierro asumiría la dirección de la cantera e Iker Casillas ocuparía un puesto de máxima responsabilidad corporativa dentro de la entidad si gana los comicios. Además, aprovechó una carta enviada a los socios para desgranar las principales medidas de su programa y cargar contra el actual modelo de gestión del club.

El candidato aseguró que el Real Madrid «se ha ido alejando poco a poco de su mayor tesoro, sus socios» y defendió la necesidad de impulsar un cambio profundo en la forma de gobernar la entidad. Riquelme lamentó que no se produjera un debate público con Florentino Pérez durante la campaña y reivindicó una candidatura centrada en devolver protagonismo al socio dentro de la estructura institucional del club.

Entre las medidas más llamativas de su programa, el empresario prometió reducir un 50% la cuota de socio, implantar una lista de espera de abonos pública y transparente, crear la figura del defensor del socio y aumentar hasta el 70% la recuperación económica por la cesión del abono. Además, anunció la puesta en marcha de una Ciudad del Socio en Valdebebas y la recuperación de símbolos históricos como el Trofeo Santiago Bernabéu y el himno tradicional del club.

Riquelme también insistió en blindar el modelo de propiedad del Real Madrid para evitar cualquier operación que pudiera poner en riesgo la condición de club de socios. «El Real Madrid no se vende», afirmó en una de las frases más destacadas del escrito.

Rodrigo y Haaland

En el plano deportivo, el candidato fue un paso más allá y lanzó una promesa de gran impacto. Riquelme se comprometió a asumir personalmente el pago de todas las cuotas de socio de la próxima temporada si su proyecto no conseguía incorporar a Erling Haaland y Rodrigo Hernández. Una garantía que aseguró haber formalizado ante notario y con la que trató de reforzar la credibilidad de su propuesta deportiva.

La estructura deportiva presentada por el candidato estaría encabezada por varias leyendas del madridismo. Raúl asumiría el cargo de director deportivo, Fernando Hierro se haría cargo de la cantera e Iker Casillas ocuparía un puesto de máxima responsabilidad dentro del organigrama corporativo del club. Según explicó Riquelme, el objetivo es construir un modelo que combine la captación de grandes estrellas con el desarrollo del talento formado en Valdebebas.

A tres días de la votación, el candidato pidió a los socios que acudieran a las urnas «con libertad y sin miedo» y defendió que estas elecciones representan una oportunidad para devolver voz y protagonismo a la masa social madridista después de más de dos décadas sin un proceso electoral de estas características.