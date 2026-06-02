Casillas sobre las elecciones en el Real Madrid: «No me han tanteado de ninguna candidatura»

Iker Casillas ha atendido a los medios de comunicación este martes en un acto en Legends y ha opinado sobre las elecciones en el Real Madrid. El ex guardameta madridista ha asegurado que ninguna de las dos candidaturas le ha tanteado y ha defendido el madridismo de Raúl González Blanco tras confirmarse que sería el director deportivo de Enrique Riquelme si sale presidente.

«No me han tanteado para ninguna candidatura, estoy expectante como socio y aficionado», dijo tajante el ex portero del Real Madrid, después de que varias informaciones le relacionaran con la candidatura de Enrique Riquelme a las elecciones a la presidencia del club merengue.

De hecho, este martes, Casillas se pronunció en sus redes sociales por las críticas recibidas. «Pocas lecciones de madridismo necesito», escribió. Y este miércoles, desde Legends, valoró el anuncio de Riquelme, quien adelantó que Raúl González Blanco será su director deportivo si es elegido por los socios como presidente.

«Poco se puede decir de un grandísimo jugador, un madridista cien por cien. Si ha optado por él, es porque lo han pensado mucho y creen que es el elegido. Todo lo que sea bueno para el Real Madrid es fabuloso», señaló Iker Casillas.

Casillas también valoró a la selección española

Además, defendió que los porteros convocados para el Mundial, Unai Simón, David Raya y Joan García, «son los que se lo han merecido». «Son tres grandes porteros, han hecho una temporada fabulosa. Es bueno para el seleccionador, que va a tener gente comprometida. El que ponga, seguro que será lo mejor para la selección», afirmó.

«David Raya es la continuidad, ha tenido su reconocimiento, aunque la pena fue que no consiguiera la Copa de Europa. Le invito a que siga como está, llegarán muchos éxitos. Para Joan, no es fácil ocupar la portería del Barcelona, es joven, con mucha personalidad y vitalidad. Y Unai es el portero que ha tenido esa seguridad y confianza de los seleccionadores, y tiene más experiencia y veteranía en ese puesto», analizó Casillas.

Para Casillas, «son tres competidores natos». «Cuando tienes tres tíos tan válidos, los compañeros y el seleccionador están tranquilos», expresó, antes de reconocer que «es difícil» para Raya los días posteriores a perder esa final de Champions frente al Paris Saint-Germain.

«Cuando no consigues ganar una final así, el pensamiento es continuo, pero es lo que tiene el fútbol. Lo bueno es que cada tres días tienes una revancha. Es duro, pero no te queda más remedio que pensar en lo que viene, quedándote con lo bueno», aconsejó.

Finalmente, elogió a la actual selección española, que «tiene un equipazo», aunque auguró un Mundial «parejo». «No veo una selección que sea más que otra, va a estar todo muy igualado. Los pequeños detalles serán claves, hay distancias, países, temperaturas… No va a ser tan cómodo como la gente piensa. También influye que haya tantas selecciones, a ver cómo queda el cuadro», dijo.

«Ya son 16 años, pero me sigo emocionando cuando lo veo (el triunfo en el Mundial de 2010). En su momento no fuimos tan conscientes, yo lo sigo viviendo allá donde vamos. Tiene que ser gratificante que hacer una cosa así suponga tanto para tanta gente, no solo para los que lo vivieron, sino para los niños que lo han visto después y se emocionan. Eso es muy bonito», zanjó el ex guardameta.