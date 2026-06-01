Luis de la Fuente pone a prueba a Gonzalo García durante estos días de concentración en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas antes de viajar al otro lado del charco para la disputa del Mundial. El seleccionador español ha convocado a nueve jugadores de apoyo que estarán junto al equipo hasta el próximo jueves 4 de junio tras el amistoso contra Irak en Riazor.

Gonzalo García es uno de los nueve jugadores de apoyo que ha convocado Luis de la Fuente para completar el grupo en estos días de entrenamiento en Madrid. Estos jugadores también estarán junto al resto del equipo en Riazor en el primer amistoso previo al Mundial contra Irak.

El delantero del Real Madrid, junto a otros jugadores como Marc Bernal, Turrientes o Javi Guerra, entre otros, tendrá la oportunidad de agradar a Luis de la Fuente de cara al futuro. Sabe que no irá al Mundial, pero tendrá la gran oportunidad de acompañar al grupo en este inicio de la concentración previa a la Copa del Mundo.

Gonzalo García quiere agradar

Mientras, durante estos días de entrenamiento, hasta el día 4, Luis de la Fuente estará muy pendiente de estos jugadores de apoyo. Incluido Gonzalo García. Le pondrá a prueba para que demuestre todo su potencial. Este curso no ha tenido todas las oportunidades que merecía, pero tiene un gran futuro por delante.

Gonzalo García solamente tiene 22 años y todo un futuro por delante. Este curso ha sido el primero en el que ha tenido la oportunidad de ser jugador del primer equipo del Real Madrid. Comenzó el curso con un Mundial de Clubes brillante, pero una vez empezó la temporada real, fue perdiendo oportunidades.

El delantero madridista ha sumado este curso 1.471 minutos y ha marcado ocho dianas y repartido tres asistencias. Ha rendido todo lo bien que ha podido y, de cara al curso que viene, podrá demostrar que es un jugador mucho más maduro tras lo aprendido este curso en un año difícil en el Real Madrid.