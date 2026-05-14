Gonzalo y Brahim piden paso para la 2026-27 y el compromiso salva a Bellingham

En medio de un ambiente hostil, la situación requería jugadores que dieran la cara ante la afición y, de paso, pidieran su sitio en el equipo la próxima temporada. En el Real Madrid, que aún no sabe quién será su entrenador en la 2026-27, aunque todas las miradas apunten a José Mourinho, esos fueron Gonzalo García y Brahim Díaz. Ellos dos llevaron la mayor parte del peso de los blancos en ataque y el canterano hizo el primero en los minutos finales de la primera parte.

Y en el 80′, Jude Bellingham se salvó de la pitada general por parte del Bernabéu demostrando su compromiso con un golazo para el 2-0 definitivo contra el Oviedo. Dejando el ego a un lado, el inglés lo celebró pidiendo perdón a la afición con sus manos. Ni Vinicius ni Kylian Mbappé estuvieron lúcidos en la tardenoche en la que el templo del madridismo demostró su hartazgo con las estrellas, especialmente con el francés.

Todo lo que envolvía a este partido de Liga no era sencillo para estos jugadores. De los 11 titulares que salieron a dar la cara, hubo a quienes se les notó más la presión del Bernabéu y también a los que menos. Por ejemplo, Eduardo Camavinga, que para colmo antes del choque recibía la dura noticia de que no irá al Mundial con Francia, comenzó muy fallón en los pases. Así como su compatriota Aurélien Tchouaméni, serio atrás, pero errático en jugadas relativamente cómodas.

Gonzalo y Brahim lideran al Madrid

El poco brillo lo pusieron de inicio sobre todo Brahim, Gonzalo y Franco Mastantuono. De estos tres brotaron las mayores ocasiones del Real Madrid en la primera parte y del canterano el gol. La primera fue una buena jugada del canterano por la izquierda que tocó atrás para habilitar al argentino. Este chutó fuerte, pero se topó con el meta ovetense, Aarón Escandell, y su pie salvador.

Y en la segunda, Brahim la cogió con todo para marcar con la zurda y su disparo se le fue desviado por encima de la portería de un Oviedo que firmó una puesta en escena muy digna en el estadio madridista. Quien estuvo más desacertado en ese primer tiempo fue Vinicius, que también gozó de dos ocasiones para adelantar a los blancos, pero en una chutó al aire tras recibir un buen pase lateral de Trent Alexander-Arnold desde la derecha y en la segunda, después de un balón regalado de la defensa asturiana, titubeó y no sacó ni un córner.

El que no falló fue Gonzalo, que, aprovechando otro error defensivo del Oviedo y una buena asistencia de Brahim, no tuvo ni que pensárselo: control y para dentro ajustándola a la izquierda. En la segunda parte los blancos jugaron con el marcador y la afición sentenció, pero en medio de los abucheos apareció Bellingham para decir ‘aquí estoy yo’ en el día que pocos querrían sudar la camiseta.

Notas del Real Madrid