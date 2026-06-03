El nuevo Real Madrid de Mourinho empieza a tomar forma: Nico Paz, Dumfries y Konaté, cerrados

El Real Madrid cuenta los días para celebrar unas elecciones que, salvo sorpresa mayúscula, ganará Florentino Pérez. Y, por lo tanto, la dirección deportiva del club blanco sigue trabajando para confeccionar el equipo que está obligado a volver a ganar la próxima temporada. La plantilla que dirigirá José Mourinho. Y el acelerón ha sido tal que la idea del club es anunciar la próxima semana tres fichajes que ya tiene cerrados: Nico Paz, Denzel Dumfries e Ibrahima Konaté.

En Valdebebas han puesto la directa para mejorar una plantilla que necesita nuevos mimbres para volver a competir al máximo nivel. El club ha avanzado decisivamente en tres operaciones que responden a necesidades muy concretas del nuevo proyecto. Mourinho ha participado activamente en la confección de la plantilla y entiende que los tres futbolistas encajan perfectamente en la idea de equipo que quiere construir.

La hoja de ruta es clara: recuperar talento propio, apuntalar la defensa y aumentar el nivel competitivo de una plantilla que volverá a tener la obligación de pelear por todos los títulos tras dos temporadas muy complicadas en cuanto a lo deportivo.

Konaté, rendimiento inmediato

El Real Madrid estaba obligado a fichar, como mínimo, un central y la contratación de Konaté ha sido una excelente operación de mercado para los blancos. El francés llegará libre y todo está acordado para oficializarlo antes del que comience el Mundial.

La dirección deportiva entiende que la defensa necesitaba una renovación progresiva. Aunque Antonio Rüdiger continuará en el equipo tras su renovación, el club consideraba prioritario incorporar un central capaz de liderar la zaga desde el primer día.

Konaté encaja perfectamente en ese perfil. Es potente, rápido, dominante en el juego aéreo y cuenta con experiencia en la élite pese a encontrarse todavía en una edad ideal para seguir creciendo. Mourinho ha insistido en varias conversaciones internas en la necesidad de reforzar el eje de la defensa con un jugador de primer nivel y el internacional francés ha sido siempre una de sus prioridades.

Las conversaciones entre ambas partes están finiquitadas, aunque todavía existen aspectos económicos por resolver. Konaté ha solicitado una prima de fichaje cercana a los 20 millones de euros, además de un contrato de cuatro temporadas con un salario aproximado de 12 millones de euros netos por campaña. Son cifras elevadas, pero en el Real Madrid entienden que el ahorro derivado de no tener que pagar traspaso permite dar luz verde a la operación.

Dumfries, el elegido para el lateral derecho

Otra de las posiciones que el club tenía marcadas en rojo era el lateral derecho. Con Trent Alexander-Arnold destinado a convertirse en titular indiscutible, el Real Madrid buscaba un futbolista capaz de ofrecer garantías inmediatas sin generar un problema de convivencia deportiva.

Después de analizar varias alternativas, la entidad se ha decantado por Denzel Dumfries. El internacional neerlandés reúne exactamente las condiciones que buscaba la dirección deportiva. Tiene experiencia al máximo nivel, está acostumbrado a competir por títulos, acepta un papel secundario dentro de la plantilla y su precio es asequible, ya que su cláusula es de 20 millones de euros. Además, su capacidad física y su polivalencia le permiten rendir en diferentes contextos competitivos.

En el club entienden que la temporada será muy larga y que necesitarán dos futbolistas de máximo nivel para cubrir una posición tan exigente. Dumfries llega para competir, pero también para aportar una seguridad inmediata cuando Trent no esté disponible. Su fichaje está completamente encarrilado y en el Real Madrid lo consideran una oportunidad de mercado difícil de rechazar.

La vuelta de Nico Paz

En el Real Madrid llevan meses trabajando en el regreso de Nico Paz y consideran que ha llegado el momento de darle un papel importante dentro de la primera plantilla. La espectacular evolución del argentino durante su etapa lejos del Bernabéu ha terminado de convencer a todos los estamentos del club. Mourinho también ha dado luz verde a la operación y ya trabaja en cómo encajar a un futbolista que puede convertirse en una de las grandes sorpresas de la temporada.

En Valdebebas están convencidos de que Nico está preparado para asumir responsabilidades importantes. Su capacidad para jugar entre líneas, su talento en los últimos metros y su personalidad sobre el césped le convierten en un perfil muy diferente al resto de centrocampistas ofensivos de la plantilla.

El Real Madrid abonará nueve millones de euros al Como, una cantidad más que asumible. Además, es una operación de bajo riesgo, ya que si no termina de asentarse en la primera plantilla, tendrá mercado y los blancos recuperarían la inversión con creces.