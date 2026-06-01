Florentino Pérez ganará con el 77,3% de los votos las elecciones al Real Madrid y Riquelme obtendrá un 22,7%

Cuando las elecciones del Real Madrid entran en su semana decisiva, los socios del conjunto blanco parecen tener bastante claro quién quieren que siga liderando el club. La encuesta elaborada por Data 10 para OKDIARIO refleja una ventaja superlativa de Florentino Pérez sobre su rival, Enrique Riquelme, en una campaña en la que ambos candidatos han presentado modelos muy distintos de futuro para la entidad blanca.

Tal y como detalla dicho sondeo, el 77,3% de los socios del Real Madrid con derecho a voto apostaría por Florentino Pérez, mientras que el 22,7% respaldaría la candidatura de Riquelme. Una diferencia de más de 54 puntos que evidencia el enorme peso que sigue teniendo el máximo mandatario blanco. Además, la percepción de victoria es todavía más contundente: el 88,3% cree que Florentino será reelegido, frente al 11,7% que considera que ganará su adversario, el joven empresario alicantino.

La rotundidad de los resultados cobra todavía más relevancia si se tiene en cuenta la composición del estudio. La encuesta, elaborada entre el 29 de mayo y el 1 de junio, se realizó sobre una muestra de 460 socios con derecho a voto en las elecciones del próximo 7 de junio, mediante 327 entrevistas presenciales y 133 telefónicas. El sondeo presenta un margen de error del 4,6%, lo que refuerza la solidez de una fotografía demoscópica que sitúa a Florentino Pérez como claro favorito para continuar al frente del Real Madrid.

Los datos confirman algo que se ha percibido durante toda la campaña. Riquelme ha logrado generar debate y presentar propuestas de gran impacto mediático, pero no parece haber conseguido romper la enorme confianza que una parte muy importante del madridismo mantiene en Florentino Pérez tras más de dos décadas al frente del club, donde ha transformado al Real Madrid para siempre y ha ganado, entre otras muchas cosas, siete Champions.

La candidatura del actual presidente ha basado gran parte de su discurso en la gestión realizada durante estos años. Desde la transformación económica del Real Madrid hasta la remodelación del Santiago Bernabéu, pasando por una etapa deportiva en la que el club blanco dominó Europa y se ha consolidado como la entidad más poderosa del fútbol mundial.

Legado frente a promesas

Precisamente, la estabilidad aparece como uno de los factores que mejor explican la distancia que refleja la encuesta. Muchos socios consideran que Florentino representa una garantía en un momento en el que el club afronta retos muy importantes, entre los que destacan una importante reconstrucción de la plantilla de fútbol y poder sacar todo el partido posible al Bernabéu.

Por su parte, Enrique Riquelme ha intentado construir una alternativa ambiciosa. Su proyecto ha girado alrededor de una profunda modernización de la estructura deportiva y tecnológica del club, con especial protagonismo para Valdebebas. Entre sus propuestas más llamativas destacan nuevas infraestructuras para la Ciudad Real Madrid, una apuesta por reforzar la innovación y un modelo de gestión más abierto a la participación de los socios.

En el plano deportivo, el empresario todavía no ha desvelado cuales serán sus puntos fuertes, pero OKDIARIO puede asegurar que el entrenador con el que ya ha alcanzado un acuerdo verbal es Mikel Arteta, subcampeón de Europa y ganador de la Premier League. Además, también tiene un acuerdo con Rodrigo Hernández. Dos nombres con enorme prestigio internacional que pretendían simbolizar una nueva etapa para el club.

Sin embargo, los resultados del sondeo sugieren que, al menos por ahora, el electorado madridista prioriza la trayectoria frente a la promesa de cambio. Florentino ha insistido durante toda la campaña en poner en valor lo conseguido durante su mandato y en defender que el Real Madrid atraviesa uno de los momentos más sólidos de su historia tanto en el aspecto económico como en el deportivo.

La encuesta refleja precisamente esa lectura. Aunque Riquelme ha conseguido movilizar a una parte del madridismo que reclama nuevas ideas y una renovación institucional, la mayoría de los socios sigue viendo en Florentino Pérez al dirigente que ha convertido al Real Madrid en una referencia mundial.

Con las elecciones aún por celebrarse y promesas que podrían variar estos porcentajes mínimamente, la distancia que muestra el sondeo parece dejar pocas dudas sobre quién parte como gran favorito. El reto para Riquelme será transformar la atención generada por su proyecto en apoyo real en las urnas. El de Florentino, mantener la confianza de un madridismo que, según la encuesta de OKDIARIO, continúa apostando de forma masiva por la continuidad.