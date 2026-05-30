Enrique Riquelme confirma la noticia de OKDIARIO: «Si yo soy presidente, Rodrigo jugará en el Real Madrid»

Enrique Riquelme ha confirmado la noticia que OKDIARIO dio el pasado 27 de mayo: Rodrigo Hernández es la estrella de Enrique Riquelme. Y así es. El candidato a la presidencia del Real Madrid ha dejado claro que el internacional español -y capitán de la Selección- será jugador del conjunto blanco si él gana las elecciones.

«Si yo soy presidente del Real Madrid, Rodri jugará en el Real Madrid», ha dicho Enrique Riquelme en una entrevista en Tiempo de Juego de la Cadena COPE. Así, además de decir que «Rodri es un gran jugador», Riquelme ha asegurado que le fichará si llega a la presidencia tras las elecciones del próximo 7 de junio.

OKDIARIO ya informó el pasado 27 de mayo que Rodrigo Hernández era una de las grandes bazas que manejaba Enrique Riquelme para no sólo estos comicios, sino también para la campaña que ya está en marcha. El candidato a la presidencia blanca tiene cerrado un acuerdo con el actual líder del Manchester City y de la selección española para convertirle en una de las piezas centrales de su proyecto.

Riquelme, durante la campaña, lleva pidiendo una españolización del Real Madrid y más después de que no haya ningún jugador del equipo blanco en la selección española para el Mundial. Rodrigo Hernández, Balón de Oro en 2023, es capitán de España y símbolo de los últimos éxitos de la selección de nuestro país.

En la entrevista de este sábado en COPE, Enrique Riquelme ha confirmado la noticia adelantada por OKDIARIO hace tres días. Hasta ahora, el candidato había dicho que tenía ya cerrado a «un jugador del Real Madrid que habrá jugado el Mundial con la selección española». No dio nombres, pero este medio informó que era Rodrigo Hernández. Ahora lo confirma el propio Enrique Riquelme.

Cabe recordar que el internacional español tiene contrato con el Manchester City hasta 2027 y en el club inglés van a pedir en torno a 50 millones de euros. Rodri Hernández tiene 29 años en la actualidad y cumple 30 el próximo 22 de junio.