El Real Madrid elige el fichaje de Sissoko para sustituir a Garuba

El Real Madrid vuelve al mercado para fichar un pívot. La grave lesión de Usman Garuba después de romperse el tendón de Aquiles ante el Valencia encendió las alarmas de la tremenda necesidad de buscarle un reemplazo para los playoffs de la Liga Endesa. Una necesidad que han cerrado con el fichaje de Mady Sissoko, otro grande para tapar los agujeros del conjunto de Scariolo para el tramo final de la temporada.

Es cierto que el Real Madrid venía a fichar hace unas semanas a Omer Yurtseven para cubrir al otro lesionado, Edy Tavares, pero los contratiempos no entienden de planificación. Sissoko llega como un portento físico: 2,05 metros de altura y 25 años. Según pudo confirmar OKDIARIO, el fichaje será oficial pronto y llega procedente del Trieste italiano hasta el próximo 30 de junio con un promedio de 10,3 puntos y 7,4 rebotes. A nivel europeo jugó la Basketball Champions League, donde llegó hasta octavos. Allí promedió 13 puntos y 8,7 de rebotes.

Sissoko, fichaje de emergencia y lujo para el Real Madrid

Nacido en Mali, Sissoko creció en un entorno con recursos muy limitados, donde el acceso a estructuras deportivas era prácticamente inexistente. Su primer contacto serio con el baloncesto llegó de forma tardía en comparación con otros jugadores que alcanzan la élite. Dio el gran salto cuando se trasladó a Estados Unidos para continuar su desarrollo académico y deportivo.

Allí ingresó en el baloncesto universitario, donde pasó por programas de alto nivel como el de Michigan State, una de las instituciones con mayor tradición competitiva de la NCAA. En ese entorno, Sissoko fue moldeando su juego para posteriormente continuar su carrera en California, donde amplió su protagonismo y mejoró sus registros, especialmente en rebote y presencia interior. Aunque no logró consolidarse como una figura de proyección NBA, su evolución fue constante y le abrió la puerta al profesionalismo.

Su llegada a Europa se produjo a través del baloncesto italiano, donde ha disputado su primera experiencia como profesional. En el Trieste ha seguido desarrollando su identidad como pívot de energía, justo lo que necesita el Real Madrid en estos momentos para su zona más sensible, donde se espera que llegue a tiempo para los cuartos ante Laguna Tenerife.