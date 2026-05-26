Rompecabezas en el Real Madrid: vuelve a acudir al mercado a por otro pívot… y a poder ser cupo

El Real Madrid tiene un auténtico rompecabezas en la posición de pívot. En la final de este domingo se produjo una imagen difícil de creer, y es que todos sus ‘5’ estaban sentados en la banda del OAKA Arena sin poder jugar mientras Trey Lyles y Chuma Okeke, recursos de urgencia, se fajaban contra las torres del Olympiacos.

La mala fortuna se ha cebado con los blancos este mes de mayo, en el que han perdido a Edy Tavares, Alex Len y Usman Garuba. Este último se rompió el tendón de Aquiles en el último cuarto de la semifinal ante el Valencia Basket cuando era el único interior disponible para la Final Four de la Euroliga. Ninguno llegará, al menos al 100% físicamente, a la pelea por la Liga Endesa.

Ahí estuvieron los tres animando a sus compañeros en Atenas, así como un cuarto pívot, el recién fichado Ömer Yurtseven, al que la normativa de la Euroliga le impedía saltar a cancha por ser incorporado una vez cerrado el plazo de traspasos en la competición europea.

El turco, ex NBA, es ahora mismo el único ‘5’ del que dispone Sergio Scariolo para el tramo final de la Liga. De hecho, podría debutar con el Real Madrid este miércoles en el intrascendente partido de la penúltima jornada contra el Baskonia en el Palacio.

El Real Madrid va a por otro pívot

Pero esta situación obliga al club a volver a acudir al mercado para afrontar el play off de la ACB con garantías de éxito. Los tres títulos anteriores se le han escapado en finales y el Real Madrid no está dispuesto a pasar de puntillas por la pelea por la Liga. De ahí que la directiva ya sondee múltiples opciones para cubrir la última y más dolorosa ausencia, la de Garuba.

El Real Madrid sabe que la opción que pueda hallar a esta altura de campeonato no tiene por qué ser a largo plazo. Es imposible encontrar a un jugador que esté libre, que pueda cuajar de inmediato y además garantice una evolución… y que por encima de todo sea pívot. Y en el caso de los blancos, también les interesa que sea cupo.

El quebradero de cabeza es máximo para Scariolo y la directiva, que se han quedado con lo justo para atenerse a las normativas de jugadores de la ACB. Al Real Madrid, tras los trámites con Baskonia y Manresa al cierre de la fase regular, le esperan, al menos, ocho partidos en los que se jugará el título de Liga, y para todos ellos (seguramente serán más) está obligado a incluir cuatro jugadores formados localmente, es decir, que hayan militado en canteras españolas.

Y la realidad es que, tras las lesiones de Tavares y Garuba, el Real Madrid ya sólo tres jugadores sanos que sean cupo (Sergio Llull, Alberto Abalde y Mario Hezonja). Cuatro si se cuenta a Izan Almansa, que ha participado muy poco a lo largo del año, y cinco con el canterano Gunars Grinvalds. Ya está.

Y el problema de los pasaportes…

Todo eso se suma al lío de los extracomunitarios, pues Okeke y Gaby Deck, con distintas situaciones, siguen sin contar como europeos para la ACB porque al primero aún no ha validado su pasaporte nigeriano y al segundo la administración española todavía no le ha emitido el suyo. Esto no permite juntar en una lista de 12 a ellos dos con Lyles, como viene sucediendo durante toda la temporada.

Por tanto, ¿cuáles son las opciones del Real Madrid para fichar otro pívot? Que estén libres y sean cupos, son muy escasas, ya que los blancos tendrían que mirar a nombres como Serge Ibaka, que rindió a un nivel muy bajo la pasada temporada en el equipo blanco, o el ex del Barcelona James Nnaji tras un paso aciago por la NCAA.

Ninguno parece fichaje a la altura de un finalista de Euroliga que vuelve de Atenas con un mar de deberes por hacer en poco tiempo. Aunque en verano sí se podría abrir esa ventana con nombres, ojo, como los de Nikola Mirotic o Willy Hernangómez. Ambos saldrán de Mónaco y Barça respectivamente, tienen pasado madridista y son cupo en la ACB. Otra cuestión será pensar en cómo podría recibirles la afición blanca.