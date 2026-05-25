El cambio de criterio en el último cuarto que machacó al Real Madrid

Al Real Madrid le machacó el cambio de criterio de los árbitros en la final de la Euroliga. El madridismo y el mundo del baloncesto hablan desde este domingo de las polémicas decisiones que adoptó el trío arbitral del OAKA Arena en un último cuarto en el que los blancos se vieron incapaces de seguir peleando por el título después de más de 30 minutos de puro esfuerzo en su intento de una gesta histórica.

Pero al Real Madrid no le dejaron ganar en Atenas. Los árbitros empañaron una gran final en cuanto a baloncesto que llegaba empatada a los dos últimos minutos, en los que comenzaron a pitar falta en una serie de mínimos contactos que no habían sido señalados como tal en los tres cuartos anteriores. El club blanco, que no puso excusas ni paliativos a la derrota y mucho menos la achacó al arbitraje, reclama una en concreto.

A partir del 80-80 en el marcador a falta de 2:12, todas las acciones empezaron a caer del lado griego. La más flagrante sucedió con el Real Madrid dos por debajo a 1:22 del final, cuando Facu Campazzo tiró de pillería para atrapar un saque de Alec Peters dirección Thomas Walkup. Los árbitros interpretaron que el argentino agarraba del brazo al base griego y señalaron falta con los blancos en bonus. Además, era la cuarta, no fuera a ser que hubiese prórroga…

Los dos de Walkup iban para dentro y, dos jugadas después, tras un fallo de Mario Hezonja al triple, con 84-80, otro intento de robo de Andrés Feliz también se señalaba como personal. Precisamente el croata, en ese intento, provocó una falta que debió dar tres tiros libres al Real Madrid y, acto seguido, le pitaron unos pasos absurdos que devolvían la pelota al Olympiacos. Todo en dos minutos…

Cuatro decisiones arruinaron al Real Madrid

Así todo, el Real Madrid dispuso de canasta para empatar tras una acción milagrosa de Trey Lyles robando dos balones arriba. La cosa marchaba 87-84, pero el dominicano erró y el equipo de Sergio Scariolo caía con honores y habiendo sido claramente perjudicado. ¿Qué hubiera pasado si el conjunto de casa hubiera perdido la final de la Euroliga con ese arbitraje? Desde luego, las reacciones de sus protagonistas habrían sido más incendiarias.

«Han pasado cosas extrañas en los últimos minutos», decía Hezonja en la zona mixta sobre esas decisiones arbitrales, mientras que su compañero Alberto Abalde prefirió no decir lo que pensaba «para no empezar la temporada que viene con una sanción». No hubo más comentarios al respecto por parte de ningún jugador. Una vez más, para levantarse y aplaudir.

Por su parte, Scariolo dijo que lo ocurrido «era el impuesto a pagar en este tipo de circunstancias», esperando un nuevo visionado del encuentro para ver si dicho peaje fue «pequeño o grande». Lo normal, es que el enfado del club con lo sucedido vaya creciendo con el paso de las horas, aunque, como decimos, no ha puesto ninguna excusa a esa derrota en una final en la que se dejaron algo más que el alma.