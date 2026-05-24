El Real Madrid tumba al Barcelona con un brillante Alexis Ciria y es campeón de España en categoría juvenil

El Real Madrid tumbó al Barcelona en una remontada espectacular en Alcalá de Henares y se proclamó campeón de la Copa de Campeones de categoría juvenil. Carlos Díez, Alexis Ciria, el hombre del partido, Yeremaiah y Valero pusieron los cuatro goles que remontaron al equipo culé en la segunda parte (4-1). La expulsión de Iu Martínez cambió el encuentro al inicio del segundo tiempo. Los de Álvaro López logran un triplete único en La Fábrica y son los actuales reyes de Europa y de España.

El Real Madrid tenía una oportunidad de oro con su Juvenil de hacer historia dentro de La Fábrica. Tras levantar este curso la Liga en su grupo de División de Honor y la segunda Youth League del club, el equipo de Álvaro López buscaba en la Copa de Campeones un triplete que nunca se ha conseguido de esta forma en la cantera madridista. El triplete de los tripletes para ser rey de España y de Europa.

Luis de la Fuente estuvo presente en el palco de autoridades de el Municipal El Val a 24 horas de la lista del Mundial. También David Gordo, Karanka, Butragueño, Fran Soto…. un palco de altura. En las gradas, muchísima presencia madridista., mayoría absoluta.

No lo iba a tener nada fácil el Real Madrid ante un Barcelona que tiene la otra mejor cantera de nuestro país. El equipo culé salió con un once ofensivo en el que la mayor atracción era Hamza, convocado con Egipcio para el Mundial. El Real Madrid apostó por Ciria, Yeremaiah, Adri Pérez o Lacosta, entre otros.

El Barcelona golpea primero en la final

Empezó bien el Real Madrid, con un par de ocasiones claras, metiendo al equipo culé en su área, pero poco a poco se fue diluyendo. Fue el Barcelona el que se adelantó en el marcador poniendo el 1-0 en el minuto 26. Lo hizo Pedro Villar con una gran definición dentro del área tras una brillante asistencia en banda de Martínez, que le había cogido la espalda a la defensa blanca.

Tuvo Pedro Rodríguez el segundo justo antes del descanso con un remate que por muy poco no se metió en la escuadra. Poco antes, Álvaro López se vio obligado a hacer su primer cambio por la lesión de Adri Pérez y en su lugar salió Gabri Valero. Tras el descanso, el Madrid sacó a Melvi en su segundo cambio.

El Barcelona se queda con diez y el Madrid empata

Tuvo una buena ocasión el Barcelona en el primer minuto de la segunda mitad que atrapó Javi Navarro, pero dos minutos el partido cambió de manera radical. Iu Martínez fue expulsado por doble amarilla tras una entrada durísima sobre Lacosta. El Barcelona se quedaba con uno menos con toda la segunda mitad por delante.

Tardó dos minutos el Real Madrid en empatar el partido. Gabri Valero se marcó una jugada brillante por banda, dejó a su par vendido, la puso al segundo palo y Carlos Díez remató con el alma para marcar el 1-1 en el minuto 50. Otro partido por delante y los blancos con todo a por el título.

El Real Madrid, con un jugador más, fue a por el partido. En el minuto 62 marcó Alexis Ciria para darle la vuelta a la final. La remontada era un hecho y es que desde la expulsión solamente había un equipo sobre el césped de Alcalá. Tras un córner al área, Lezcano prolongó de cabeza y Ciria no falló de cabeza muy cerca de la línea de gol. 2-1.

Cinco minutos después, Ciria se puso el traje de mago y de protagonista de la final para sentenciar la final de la Copa de Campeones. Jugada brillante por banda del extremeño dejando atrás a su par, pase de gol y Yeremaiah marcaba a placer. 3-1 y éxtasis entre los jugadores del Juvenil abrazándose con la hinchada madridista.

El Real Madrid ni sufrió en el tramo final e incluso ampliaron el resultado con el cuarto de Gabri Valero. Los de Álvaro López se proclaman campeones de la Copa de Campeones y son los actuales reyes de España y de Europa. Liga, Youth League y Copa de Campeones: un triplete histórico en La Fábrica.