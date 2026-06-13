El Real Madrid remonta al Inter y gana el Corazón Classic Match con goles de Pepe y David Barral

El Santiago Bernabéu se llenó de madridistas en un Corazón Classic Match en el que el Real Madrid hizo disfrutar a su afición con una remontada ante el Inter de Milán en la que Pepe y David Barral fueron los héroes madridistas (2-1). El equipo dirigido por el mítico José Antonio Camacho se impuso tras el tanto inicial de Hernanes en la primera parte.

Pepe fue el verdadero protagonista de una de las citas más especiales del curso madridista. El mítico central portugués, icono de la primera etapa de José Mourinho en el banquillo, se abrazó con Florentino Pérez tras el calentamiento y le dio a los blancos el empate con un golazo en el 69′. Actuó prácticamente como un delantero más durante toda la segunda parte y se erigió como la gran amenaza blanca.

Fue el ex defensa luso quien inició el ataque del Real Madrid con un robo de balón seguido de una gran carrera y un pase a Barral para que este probase el disparo y, tras un rechace, habilitase al asistente, Toni Moral, que sólo siete minutos después volvería a poner otro centro espectacular con la zurda que supuso el 2-1, obra del delantero español… ¡Con el hombro!

Barral, con el ‘7’ a la espalda, lo celebró como Cristiano Ronaldo y el Bernabéu gritó su «¡Siuuu!» cuando el Real Madrid se adelantaba ante el Inter. Hernanes había hecho el gol de los veteranos nerazzurros en la primera parte. El brasileño rebañó un penalti parado por Koke Contreras tras una pena máxima provocada por D’Ambrossio. Michel Salgado derribó al italiano en el área y la falta era clara: 0-1.

Pepe, el protagonista del Real Madrid-Inter

Camacho movió el banquillo constantemente para hallar soluciones ofensivas y fue Pepe ese factor diferencial que generó el arreón madridista. El central de 43 años, retirado desde 2024, hizo de todo, demostrando un perfecto estado físico dos años después de colgar las botas. El portugués fue decisivo en defensa, al corte, y también en las transiciones ofensivas, iniciando él mismo la acción del 1-1.

Su espíritu contagió al dúo español que cocinaría el 2-1 poco después. Un Moral sensacional con dos centros alucinantes con la pierna izquierda, de esos que se echan de menos en el Bernabéu, asistió a Barral y el Real Madrid sellaba así un nuevo triunfo en el Corazón Classic Match contra el único rival al que no fue capaz de batir en su momento.

El icónico delantero del fútbol español tuvo la sentencia en el 88′, pero tropezó tras regatear y vencer al portero del Inter. Acto seguido, Borja Valero pudo empatar, pero el conjunto blanco contuvo el balón y amarró el triunfo. Pepe no fue el único representante de la era Mou este sábado, ya que Esteban Granero y Pedro León también defendieron la elástica merengue en una cita muy especial.