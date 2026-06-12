El Barcelona amenaza con una querella criminal a Florentino si no se retracta de sus palabras sobre el ‘caso Negreira’

El Barcelona ha anunciado que presenta una demanda de conciliación contra Florentino Pérez por un delito de calumnias, por las declaraciones que realizó sobre los pagos del club azulgrana a Enríquez Negreira. El presidente del Real Madrid señaló que le habían «robado» siete Ligas y acusó directamente al club azulgrana de corrupción por haber abonado 8,4 millones de euros al que fuera vicepresidente de los árbitros mientras que estaba en activo. El Barça solicita que el mandatario se retracte o, de lo contrario, presentará una querella criminal.

El presidente del Real Madrid habló sobre el caso Negreira el día en el que convocó elecciones, refiriéndose a que esos pagos del conjunto barcelonistas causaron un perjuicio al club blanco. «Sólo he ganado siete Copas de Europa y siete Ligas, que podrían ser siete más por las que nos han robado», apuntó entonces. Por estas declaraciones y las acusaciones de corrupción al club azulgrana por pagar al jefe de los árbitros durante 18 años –pagos que están demostrados– el Barcelona amenaza ahora a Florentino con una querella.

Cabe recordar que fue el propio Enríquez Negreira quien reconoció ante la Agencia Tributaria –en la única declaración al respecto que existe sobre el caso– que el Barcelona le pagaba «para que no se tomaran decisiones en su contra». Sin embargo, el club mantiene que esos pagos se producían por unos informes arbitrales que nadie ha visto, puesto que de los que se tiene constancia son unos realizados por el hijo de Negreira, que los cobraba aparte y por una cantidad sumamente inferior a lo que abonaba el Barça a su padre.

«El FC Barcelona informa que en el día de hoy ha sido presentada la preceptiva demanda de conciliación previa a la interposición de querella por un delito de calumnias del artículo 205 del Código Penal contra el Presidente del Real Madrid, Sr. Florentino Pérez, a raíz de las manifestaciones realizadas por el mismo en la rueda de prensa del pasado día 12 de mayo y en una entrevista a un medio de comunicación el día siguiente», señala el club en un comunicado.

El Barcelona quiere que el presidente del Real Madrid «se retracte de determinadas manifestaciones que realizó», alegando que, según su punto de vista, son falsas y las consideran «calumniosas y ofensivas para la imagen y reputación del Club». «En caso de que esta demanda no sea debidamente atendida, el FC Barcelona procederá a la presentación de la correspondiente querella criminal», finalizan.

Las siete Ligas ‘robadas’

«Podríamos tener 14 Ligas más de no ser por el caso Negreira. Yo llevo aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado siete Copas de Europa y siete Ligas, que podrían ser siete más por las que nos han robado. Hemos hecho un vídeo de los 18 puntos que nos han quitado esta temporada», señaló Florentino Pérez.

«Hace tres años nos enteramos del caso Negreira. Es el mayor escándalo de la historia. Ha durado dos décadas, pero es que esta tercera son los mismos árbitros. Presentaremos un dosier importante a la UEFA para que ataje de raíz esto y lo resuelva por el bien del fútbol mundial», señalaba también al respecto.