Real Madrid
Deportivo – Real Madrid, en directo: dónde ver, alineaciones y última hora del partido de pretemporada en vivo hoy
Sigue en directo el duelo entre Deportivo de La Coruña y Real Madrid en el Trofeo Teresa Herrera
El conjunto merengue prosigue su preparación con un nuevo partido de pretemporada
Alineación del Deportivo contra el Real Madrid
Este es el once que presenta el Deportivo de La Coruña en Riazor para medirse al Real Madrid:
Leo Román; Navarro, Noubi, Ebe, Angeliño; Luismi Cruz, Amatucci, Soriano, Carrillo; Bil Nsongo y Aubameyang.
Dónde ver el Deportivo-Real Madrid de pretemporada
El partido de pretemporada entre Deportivo de La Coruña y Real Madrid se podrá seguir en televisión de forma gratuita en España a través de Real Madrid TV.
Dumfries le vuelve a ganar la partida a Trent
José Mourinho apuesta por segundo partido consecutivo por Denzel Dumfries como su lateral derecho titular. El neerlandés vuelve a imponerse a Trent Alexander-Arnold en su lucha por la titularidad de cara al inicio de temporada
Horario del Deportivo-Real Madrid de pretemporada
El balón comenzará a rodar a las 21:00 horas de la España peninsular para la disputa del Trofeo Teresa Herrera, con el Deportivo de La Coruña como anfitrión y un invitado de lujo: el Real Madrid.
Once del Real Madrid contra el Deportivo
Ya conocemos la alineación elegida por José Mourinho para el Deportivo-Real Madrid. La principal novedad respecto al amistoso contra el Ferencvaros es la titularidad de Vinicius, la primera desde su renovación. Esta es la alineación del Real Madrid:
Lunin; Dumfries, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Camavinga, Bernardo Silva; Brahim, Güler, Vinicius y Endrick.
¡Bienvenidos al Deportivo-Real Madrid!
¡Muy buenas noches! Bienvenidos al seguimiento en directo del duelo de pretemporada entre el Deportivo de La Coruña y el Real Madrid. En juego, el Trofeo Teresa Herrera, todo un clásico del fútbol veraniego.
El Real Madrid continúa su preparación para el comienzo de la temporada 2026/27 con un duelo ante el Deportivo de La Coruña. Los pupilos de José Mourinho lucharán por el Trofeo Teresa Herrera, todo un clásico del fútbol de pretemporada. El escenario será el estadio de Riazor, una plaza que el conjunto blanco no visita desde hace nueve años. El partido de pretemporada también será la última prueba del Depor antes de su esperado regreso a Primera División, que se completará este lunes 17 de agosto. En OKDIARIO, te contamos en directo todo lo que suceda en el Deportivo-Real Madrid de pretemporada.
El equipo madridista, en cambio, tendrá que esperar al sábado 22 de agosto para el estreno en Liga. Mientras, el Real Madrid continúa su preparación con un nuevo partido amistoso, que en esta ocasión le enfrenta al Deportivo de La Coruña. Después de medirse a puerta cerrada a Alcorcón y Leganés y de los duelos ante Fiorentina (2-2) y Ferencvaros (1-2), la visita a Riazor es la penúltima prueba del conjunto blanco en pretemporada. En esta ocasión, José Mourinho no ha podido sumar a los recién llegados. Diomande, Cucurella, Mbappé y Konaté no han viajado a tierras gallegas. Tampoco un Jude Bellingham que ha regresado esta mañana a los entrenamientos.
Deportivo – Real Madrid, en directo
El técnico luso ha vuelto a echar mano de la cantera para completar la convocatoria. Joan Martínez, Lamini Fati y Mario Rivas, goleador ante el Ferencvaros, sí estarán en La Coruña. También repiten Jorge Cestero, Lacosta, Alexis Ciria y Daniel Yáñez. Entre los principales atractivos del choque de pretemporada están los nuevos fichajes (Bernardo, Dumfries o Espí) y el probable regreso a la titularidad de Vinicius Junior tras confirmar su renovación hasta 2032.
Saltan ambos equipos al campo
Ya pisan el césped ambos conjunto a cinco minutos del inicio de la edición número 81 del Trofeo Teresa Herrera.