Deportivo – Real Madrid, en directo: dónde ver, alineaciones y última hora del partido de pretemporada en vivo hoy

El Real Madrid continúa su preparación para el comienzo de la temporada 2026/27 con un duelo ante el Deportivo de La Coruña. Los pupilos de José Mourinho lucharán por el Trofeo Teresa Herrera, todo un clásico del fútbol de pretemporada. El escenario será el estadio de Riazor, una plaza que el conjunto blanco no visita desde hace nueve años. El partido de pretemporada también será la última prueba del Depor antes de su esperado regreso a Primera División, que se completará este lunes 17 de agosto. En OKDIARIO, te contamos en directo todo lo que suceda en el Deportivo-Real Madrid de pretemporada.

El equipo madridista, en cambio, tendrá que esperar al sábado 22 de agosto para el estreno en Liga. Mientras, el Real Madrid continúa su preparación con un nuevo partido amistoso, que en esta ocasión le enfrenta al Deportivo de La Coruña. Después de medirse a puerta cerrada a Alcorcón y Leganés y de los duelos ante Fiorentina (2-2) y Ferencvaros (1-2), la visita a Riazor es la penúltima prueba del conjunto blanco en pretemporada. En esta ocasión, José Mourinho no ha podido sumar a los recién llegados. Diomande, Cucurella, Mbappé y Konaté no han viajado a tierras gallegas. Tampoco un Jude Bellingham que ha regresado esta mañana a los entrenamientos.

Deportivo – Real Madrid, en directo

El técnico luso ha vuelto a echar mano de la cantera para completar la convocatoria. Joan Martínez, Lamini Fati y Mario Rivas, goleador ante el Ferencvaros, sí estarán en La Coruña. También repiten Jorge Cestero, Lacosta, Alexis Ciria y Daniel Yáñez. Entre los principales atractivos del choque de pretemporada están los nuevos fichajes (Bernardo, Dumfries o Espí) y el probable regreso a la titularidad de Vinicius Junior tras confirmar su renovación hasta 2032.