Alineación del Real Madrid contra el Deportivo: Vinicius es titular en el Teresa Herrera

Vinicius es la novedad en el once del Real Madrid para disputar este miércoles el torneo amistoso Teresa Herrera contra el Deportivo de La Coruña. El brasileño se incorporó a los entrenamientos hace apenas una semana y José Mourinho no ha esperado para darle la titularidad. Tras su renovación, el ‘7’ se cuela en el extremo izquierdo del equipo blanco para el partido en Riazor tras jugar unos minutos contra el Ferencvaros en Hungría.

La alineación cuenta con cuatro cambios respecto a la del pasado sábado. Dos están en la pareja de centrales, ya que se caen los canteranos Mario Rivas y Joan Martínez y Mou apuesta por el tándem Rüdiger-Huijsen. En el centro del campo también hay novedades. Se mantiene Camavinga, pero entra Bernardo Silva ya como titular en lugar de Fede Valverde. El técnico portugués aseguró que el ex del Manchester City jugaría mucho en ese doble pivote.

Lunin sigue en la portería porque Courtois aún se recupera de la lesión sufrida durante el Mundial 2026 y Dumfries y Carreras repiten en los laterales. Arda Güler, Brahim y Endrick son los otros tres jugadores que también fueron de la partida ante el Ferencvaros. En el caso del turco, cuenta con bastante rodaje al formar parte de la pretemporada desde el primer momento y apunta a ser importante para Mourinho en la mediapunta.

El banquillo del Real Madrid para el choque contra el Deportivo está compuesto por Sergio Mestre, Trent Alexander-Arnold, Mario Rivas, Lamini Fati, Joan Martínez, Lacosta, Valverde, Jorge Cestero, Daniel Yáñez, Alexis Ciria y Carlos Espí.

Alineación del Real Madrid