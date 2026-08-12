El eclipse oscurece por completo Riazor durante el calentamiento del Deportivo-Real Madrid

El histórico eclipse total que este miércoles 12 de agosto se produjo en España también marcó la previa del penúltimo test de pretemporada del Real Madrid en Riazor. Mientras el equipo blanco y su rival, el Deportivo de La Coruña, realizaban el calentamiento, el estadio se quedó a oscuras en el momento en el que la Luna tapaba por completo al Sol. Los focos del recinto posibilitaron que los ejercicios no se detuvieran durante el minuto que duró este fenómeno.

Instantes después, la luz solar volvió a Riazor en los últimos coletazos del memorable atardecer de este miércoles. Hasta los jugadores del Real Madrid alucinaron con el eclipse. En el momento en el que fue total, se encontraban realizando ejercicios de estiramientos que no obligaban a mirar hacia el cielo en ningún caso.

Muchos aficionados decidieron entrar más tarde al estadio para quedarse en las afueras disfrutando de este evento atmosférico que no tenía lugar en nuestro país desde hace más de 100 años. Algunos de ellos niños que se pusieron sus gafas para ver el eclipse antes del Deportivo-Real Madrid que empieza a las 21:00 horas en Riazor. 34 minutos antes, en torno a las 20:26, fue el momento exacto en el que se produjo este fenómeno.