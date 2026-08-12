Al puro estilo ‘Mou’: Brahim marca contra el Dépor tras una asistencia de Lunin… ¡con la mano!

El primer gol del Real Madrid contra el Deportivo de La Coruña en el Teresa Herrera llevó el sello de José Mourinho. Como en su anterior etapa como entrenador del equipo blanco, el portugués ha insistido a sus jugadores en que aprovechen las oportunidades tras los córners de sus rivales. Fruto de ello, el tanto de Brahim Díaz al filo del descanso en Riazor, que se produjo tras una asistencia de Lunin, portero madridista, ¡con la mano!

Lo que hizo el ucraniano fue una auténtica monstruosidad. Tras blocar con autoridad de Noubi, central del Deportivo, no se lo pensó dos veces y puso toda su fuerza en el balón para mandarlo hasta el centro del campo con un saque con la mano. Brahim controló a la perfección con el pecho y se escapó aprovechando su velocidad para batir a Leo Román en el área con un buen disparo con su pierna derecha.

😅 ¡De meta a meta y marco porque me toca! 🤌Lunin asiste y Brahim que arranca desde su propio campo acaba poniendo el 0-1 en el Teresa Herrera 📺 Sigue el partido EN DIRECTO en @La1_tve y @rtveplayhttps://t.co/OGnPpQNN7c pic.twitter.com/idkrBrN5au — Teledeporte (@teledeporte) August 12, 2026

El Real Madrid no contó con demasiadas ocasiones en la primera parte, pero Brahim, que repitió en el once tras ser titular contra el Ferencvaros, abrió el marcador con un bonito gol con el que pidió su sitio de cara al inicio de la temporada. En el 57′, los blancos hicieron el segundo y fue anulado, aunque Carlos Espí parecía estar en posición legal. Fue un buen pase de Camavinga y un remate ajustado y lleno de pausa por parte del nuevo delantero madridista que no valió.