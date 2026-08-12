El Real Madrid sigue calentando motores en pretemporada con una remontada ante el Tottenham

El Real Madrid sigue calentando motores para el arranque de la temporada y lo ha hecho con una remontada (2-1) ante el Tottenham Hotspur en el Pinatar Arena de Murcia. El conjunto blanco superó el gol inicial de Kristy Hansen por medio de sus dos nuevas estrellas: Linda Caicedo y Felicia Schröder. Qué futuro tiene este equipo con estas dos futbolistas. La colombiana asistió y la sueca marcó, invirtiéndose los papeles después para, en tres minutos, darle la vuelta al marcador.

Tercer triunfo para las de Pau Quesada en esta pretemporada, después de ganar en los primeros dos partidos a Madrid CFF y al Crystal Palace. Cayeron por 2-4 ante el Sevilla y, este miércoles, se han resarcido con una remontada ante las spurs. Las londinenses entraron mejor en el partido, marcando en el minuto 5, pero antes de llegar a la media hora, las blancas le dieron la vuelta.

Seguían las pruebas, aunque Quesada apostó por un equipo muy reconocible, de cara a esa eliminatoria de acceso a la Champions League, contra el Ajax, dentro de dos semanas. Andersson en el centro de la defensa y Noe Llamas en el lateral izquierdo eran los únicos cambios llamativos en el equipo.

El conjunto inglés se puso por delante a los cinco minutos gracias a un disparo cruzado de Hanson dentro del área. Sin embargo, el equipo madridista reaccionó con rapidez y dio la vuelta al marcador en tan solo tres minutos, gracias a su nueva sociedad ofensiva que, sí, está dispuesta a dar grandes tardes a la parroquia blanca.

En el 22’, Schröder recibió un excelente envío al espacio de Linda Caicedo y superó a Kop en el uno contra uno para establecer la igualada. Apenas tres minutos después, las dos volvieron a ser protagonistas. Esta vez, Linda Caicedo marcó al aprovechar un pase de espuela de Schröder y poner el 1-2 con un zurdazo. Antes del descanso, la atacante colombiana tuvo otra oportunidad para ampliar la renta en un nuevo mano a mano, aunque la portera neerlandesa consiguió evitar el tercer tanto.

Después del descanso, el encuentro se igualó, aunque no en lo relativo a las ocasiones. Les costaba a los dos conjuntos un mundo generar oportunidades de peligro. El Real Madrid mantuvo el control y mostró una buena solidez atrás, para proteger así su renta mínima en el marcador. Con el pitido final, consiguieron reencontrarse con la victoria tras las dudas del último choque.

Las madridistas suman ya cuatro partidos en esta pretemporada y aún les quedará uno más. Se medirán en Valdebebas al Deportivo de A Coruña, antes de medirse al Ajax el próximo 26 de agosto, en la ida de la eliminatoria de acceso a la fase de liga de la Champions League.