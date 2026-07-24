El plan renove del Real Madrid femenino para acercarse al Barcelona

El Real Madrid femenino está protagonizando una de las mayores revoluciones de su corta historia. El club ha realizado un desembolso sin precedentes para la sección, en lo que ha sido una profunda renovación de la plantilla. Nunca antes se habían producido tantas bajas –nueve– mientras que en el capítulo de fichajes se ha batido el récord de gasto. Todo, para poder acercarse a un Barcelona que no contará la próxima temporada con varias de las que han sido sus grandes estrellas, pero que no por ello es menos solvente.

El verano en Valdebebas comenzaba con la salida de futbolistas que han marcado una época en la entidad, pero que lógicamente se han quedado lejos de lo esperado, al no llegar ese primer título tan ansiado. Es el caso de Caroline Weir o Misa Rodríguez. Ambas han hecho las maletas rumbo al Olympique de Lyon y al Arsenal, mientras que también han salido Teresa, Rocío o Feller, al terminar su contrato.

No han sido los únicos movimientos que se han ejecutado en este apartado. Además de las cinco citadas con anterioridad, que ya se conocían antes de finalizar la Liga F, el club acordaba la rescisión del contrato de Antonia Silva y Yasmim con ambas jugadoras. Lejos de quedar ahí, llegaban tres ventas, en algunos casos sorprendentes.

La primera de ellas era la de Bennison. Llegó como una promesa el pasado verano y un año después, al no contar con continuidad, se marchaba rumbo al Eintracht. Desde Italia llegaban dos clubes dispuestos a poner patas arriba Valdebebas y a demostrar, una vez más, que hay mucho talento en la Liga F que se está perdiendo. El Inter se llevaba a Shei, mientras que la Juve hacía lo propio con Alba Redondo.

La situación de las dos futbolistas era similar. Ninguna tenía entre sus prioridades dejar el Real Madrid, pero había una evidente falta de confianza por parte de Pau Quesada en ellas. El técnico había preferido siempre otras opciones por delante de ellas, por lo que ante la llegada de dos proyectos que se adaptaban a lo que ambas querían, decidieron salir.

Además, una de las promesas del club, Iris Ashley, se marcha al Granada en calidad de cedida, mientras que Marisa García se quedaba en el Dépor, tras una temporada cedida en el conjunto gallego. El club coruñés cerraba su fichaje, aunque en Valdebebas se guardan una opción de recompra.

Cinco fichajes, de momento

El Real Madrid volvió a la actividad tras las vacaciones este lunes y lo hizo con cinco caras nuevas. El desembolso del conjunto madridista en el apartado de fichajes ha sido el más caro de su historia y, de hecho, han cerrado el que es a día de hoy el segundo más caro en el fútbol femenino. Se trata de la sueca Felicia Schöder, de 19 años, por la que se ha pagado al Hacken una cantidad de 1,5 millones de euros.

A ella se ha sumado la neerlandesa Lineth Beerensteyn, procedente del Wofsburgo, que llegaba libre tras finalizar su contrato. Las dos futbolistas llegan para reforzar la delantera del conjunto blanco, esa que tantos quebraderos de cabeza ha dado en los últimos años. Para el centro del campo siguen incorporando talento alemán en busca de una sustituta para Leupolz, que tuvo que retirarse el pasado verano. Llegó el pasado curso Däbritz, mientras que en este mercado se ha fichado, procedente del Eintracht a Elisa Senss, de 28 años.

El de Senss fue el primer fichaje confirmado, al que se sumó también una nueva pieza, con la llegada de Andreia Jacinto. Tras cuajar una gran campaña en la Real Sociedad, con la que finalizaron terceras, obteniendo plaza para los playoffs de la próxima Champions League, da el salto al conjunto blanco.

También llegaría un refuerzo para la zaga: Janou Levels. La jugadora, de 25 años, llegó procedente también del Wolfsburgo y llega para reforzar una zaga en la que había sobrepoblación y que, tras tres salidas, ha quedado reducida de efectivos. Además, se ha sumado la promoción desde las categorías inferiores de Silvia Cristóbal. En el Real Madrid desde cadete, ve cómo a sus 18 años le llega la oportunidad de formar parte del primer equipo, con el que ya debutó en abril.