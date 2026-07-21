Alba Redondo ya está en Turín tras cerrarse su traspaso a la Juventus

Alba Redondo ya es jugadora de la Juventus, a falta del reconocimiento médico. La delantera ya se encuentra en Turín para poner la rúbrica en su nuevo contrato y ser a todos los efectos nueva futbolista del conjunto italiano. El acuerdo se ha cerrado en las últimas horas y el Real Madrid recibirá cerca de 150.000 euros por la manchega, que aún tenía un año de contrato con la entidad madridista. Tras dos temporadas y 30 goles, deja el conjunto blanco, al no contar demasiado para Pau Quesada, pese a los números.

En la mañana del lunes se cerraba el acuerdo entre las dos partes y por la tarde la delantera se desplazaba a Italia para pasar las correspondientes pruebas médicas y firmar su nuevo contrato. Será jugadora de la Juve por las dos próximas temporadas, hasta junio de 2028, formando parte de un equipo renovado que presenta un proyecto de lo más ambicioso y que puede devolver a Alba a recuperar la confianza que le permita volver a estar en los planes de Sonia Bermúdez.

De cara al Mundial del próximo verano, en el que España defenderá título en Brasil, Redondo quiere firmar unos números que le permitan ser de nuevo internacional y estar en la gran cita. Ya lo estuvo en 2023, cuando se ganó en Sídney la Copa del Mundo, y también el pasado verano en Suiza, en una Eurocopa en la que no tuvo minutos y en la que la Selección fue subcampeona.

La Juventus ha convencido a la de Albacete con un proyecto de lo más ambicioso y renovado. De la mano de Isaac Guerrero promete crecer y plantar cara al resto de grandes del calcio. Ahí pretende Redondo volver a despuntar y consolidarse como esa gran goleadora que en su día acabó pichichi de la Liga con el Levante y que firmó con el Real Madrid.

Redondo tenía contrato con el Real Madrid hasta 2027, pero la falta de minutos bajo las órdenes de Pau Quesada la llevaron a buscar una salida que le permita reencontrarse con su mejor versión. No era su objetivo prioritario, pero en caso de que se presentara una oportunidad como la que ha llegado, estaba dispuesta a estudiarla y, al contar poco para el técnico, desde el club tampoco se veía mal una salida, siempre que dejara un buen pellizco en las arcas.

La Roma también se interesó e hizo fuerza con una oferta prácticamente irrechazable para ambas partes, pero finalmente el proyecto de la Juventus convenció a la futbolista. Desde Turín harán un desembolso importante por la delantera de 29 años y el Real Madrid cerrará un buen acuerdo, puesto que la cifra del traspaso ronda los 150.000 y, con lo que se ahorran de su ficha, se superan los 200.000 euros.