Alba Redondo contesta otra vez

Alba Redondo contesta. La delantera del Real Madrid se reivindicó por partida doble ante el Tenerife. Primero, en clave Selección, ante su ausencia en la convocatoria para los primeros partidos de España de cara a la clasificación para el Mundial 2027; y, en segundo lugar, llamando nuevamente a las puertas de la titularidad con el conjunto blanco. No fue de la partida, pero entró pronto por la lesión de Linda Caicedo y marcó uno de los goles que le dio la victoria a las madridistas en Valdebebas.

Es su noveno gol este curso. Algo que la convierte en la segunda máxima realizadora del Real Madrid esta temporada, superada sólo por Caroline Weir y empatada con Linda Caicedo. Además, lo ha logrado sin ser una futbolista habitual en los planes de inicio de Quesada, lo que le da un mérito mayor, superando a las dos principales espadas con las que suele contar el técnico en la punta de ataque por delante de ella: Feller y Bruun.

Este gol hace que Redondo dé además un vuelco a la sequía que padecía desde finales de 2025. La delantera albaceteña fue perdiendo, ante la falta de gol, peso en el equipo, pero cuando regresó a la titularidad, lo hizo marcando. Fue contra el Alhama, en el triunfo por 0-3 de las madridistas, y una semana después ha vuelto a ver puerta, tras jugar sólo tres minutos en la eliminatoria de Champions contra el París.

No jugó de inicio contra las francesas y tampoco lo hizo ante el Tenerife, aunque con la lesión de Caicedo, el técnico madridista la sacó al terreno de juego. La respuesta de Redondo no pudo ser mejor. Nada más comenzar la segunda mitad, la delantera del Real Madrid hacía el primero del encuentro en el Di Stéfano. Un gol con el que se reivindicaba, dejando patente que mantiene ese instinto goleador que la llevó a ser la máxima goleadora del equipo el pasado curso con 20 tantos.

Su alegría en la celebración lo decía todo. Era la de una goleadora a la que las cosas no le han ido bien en los últimos tiempos, pero que vuelve a sonreír gracias a dos dianas en apenas dos encuentros que le sirven para dar un golpe sobre la mesa. Más aún, en un momento en el que ha quedado demostrado que el equipo necesita de esa pólvora arriba en los partidos importantes.

Una de las olvidadas por Sonia Bermúdez

Como sucediera en octubre, Alba Redondo ha vuelto a quedarse fuera de los planes de Sonia Bermúdez. Entonces, entró por la lesión de Esther tras firmar una racha de cinco tantos en sus primeros encuentros del curso. Se mantuvo en la siguiente, donde la Selección se llevó la Liga de Naciones ante Alemania. Sin embargo, de cara a los dos primeros partidos clasificatorios para el Mundial 2027 que jugará España, ha vuelto a quedarse fuera.

Su ausencia ha sido una de las más llamativas, en una lista llena de cambios donde no están jugadoras como Jenni Hermoso o la propia Esther, aunque esta última por estar de baja. Sorprende que, basándose en el rendimiento deportivo de las futbolistas, como ha declarado la seleccionadora, no haya llevado a la manchega, que es la segunda máxima goleadora en un Real Madrid donde no es precisamente la que más continuidad tiene.

En una convocatoria con siete futbolistas de ataque, tres de ellas –Edna Imade, Salma e Inma Gabarro– figuran como teóricas 9, puesto que desempeña Redondo. Sólo la primera de ellas, repescada por el Bayern tras un breve paso por la Real Sociedad, supera sus registros goleadores.