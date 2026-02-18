El Real Madrid se medirá al Barcelona en cuartos de final de la Champions femenina

El Real Madrid jugará cuartos de final de la Champions League femenina por tercera vez en su historia y, en ellos, se medirá al Barcelona. El conjunto blanco supera el playoff, tras imponerse en el cruce al París y, de esta manera, certifica su presencia entre los ocho mejores equipos de Europa. La ida se jugará en Valdebebas el 24 o 25 de marzo, mientras que una semana después, los días 1 y 2 de abril, se jugaría la vuelta, en principio en el Johan Cruyff.

La eliminatoria se jugará entre medias del Clásico de Liga F. Ambos equipos se medirán el fin de semana del 29 de marzo en el Di Stéfano, en un choque que pasa a ser ahora intrascendente, puesto que las miras estarán puestas en los duelos que disputarán en Champions, por un puesto en semifinales. Será la segunda vez que se enfrentan en la competición, tras los cuartos de final de 2022.

Entonces, el Barcelona se llevó ambos enfrentamientos. Primero, ganaron en Valdebebas por un polémico 1-3, tras un penalti de VAR de lo más polémico que inició la remontada. En la vuelta celebrada en el Camp Nou, el Real Madrid llegó a empatar la eliminatoria, pero acabó cayendo por 5-2 tras una reacción fulminante de las azulgranas.

La Champions cita a Real Madrid y Barcelona

Cuatro años después, se repite la historia. Los dos mejores equipos de nuestro país se dan cita en cuartos de final. Todo, después de que las culés finalizasen la fase de liga en primera posición y las blancas en séptima. Tuvieron en su mano las de Quesada finalizar entre las cuatro primeras y haber evitado tanto jugar el playoff como cruzarse con su bestia negra antes de semifinales, pero fallaron en la última jornada y eso les condenó.

Ahora, volverán a verse las caras, después de tres partidos jugados este curso que han terminado como –casi– siempre: con triunfo del Barcelona. 4-0, 2-0 y 0-4 han sido los resultados en Liga, Supercopa y Copa de la Reina. Ahora, las madridistas, que pese a que han incrementado su nivel, siguen negadas cuando se trata de imponerse al Barça, buscarán sus primeras semifinales, ante un equipo que ha jugado seis de las últimas siete finales, ganando tres de ellas.