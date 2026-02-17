Real Madrid femenino – París FC: cuándo es el partido y canal de televisión para ver en directo el partido de playoffs de la Champions League

El Real Madrid femenino buscará cerrar su pase a los cuartos de final de la Champions League, donde le esperaría el Barcelona. El combinado culé se enfrentará al conjunto merengue o al París FC, pero lo cierto es que las de Concha Espina lograron un triunfo muy importante en la capital de Francia por 2-3 y ahora esperan mantener esa ventaja en la vuelta de los playoffs de la máxima competición continental para avanzar de ronda y que haya un Clásico en la siguiente eliminatoria. Te contamos cuándo es, a qué hora empieza y el canal de TV para ver en directo este choque que se juega en el Alfredo di Stéfano.

Horario del partido de Champions League Real Madrid femenino – París FC

El Real Madrid femenino recibe al París FC en el Estadio Alfredo di Stéfano para jugar el partido que corresponde a la vuelta de los playoffs de la Champions League. Las pupilas de Pau Quesada consiguieron ganar 2-3 en la ida hace una semana con los goles de Caroline Weir, Athenea del Castillo y Linda Caicedo, por lo que ahora sólo tienen que hacerse fuertes en la Ciudad Deportiva para mantener esa ventaja y meterse en los cuartos de final de la máxima competición continental.

A qué hora es el partido de la Champions League femenina Real Madrid – París FC

La UEFA ha programado este vibrante Real Madrid femenino – París FC correspondiente a la vuelta de los playoffs de la Champions League para este miércoles 18 de febrero. El organismo que preside Aleksander Ceferin ha fijado este choque entre las madridistas y las parisinas en el horario de las 18:45 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con total normalidad en la previa de este choque entre las aficiones para que el balón pueda ponerse a rodar de manera puntual en el Estadio Alfredo di Stéfano de la capital de España.

En qué canal de TV ver el partido Real Madrid femenino – París FC

Disney+ fue el medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país los diferentes partidos que se juegan en esta máxima competición continental de fútbol femenino. El Real Madrid femenino – París FC correspondiente a la vuelta de los playoffs de la Champions League se podrá ver, por lo tanto, a través de Disney+. Esto significa que para ver todo lo que suceda en el Estadio Alfredo di Stéfano habrá que tener contratado este mítico y famoso operador de pago, por lo que el choque no se podrá ver gratis por TV.

Todos los aficionados del cuadro de Concha Espina y los seguidores de las competiciones europeas también tendrán la opción de ver en directo en streaming y en vivo online el Real Madrid femenino – París FC de la vuelta de los playoffs de la Champions League a través de la app de Disney+. Esta aplicación se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también se podrá acceder a la página web de este operador con un ordenador y así poder ver todo lo que ocurra en la capital de España.

Además, hay que tener en cuenta que, como es habitual, en la web de DIARIO MADRIDISTA vas a encontrar la mejor información sobre todo lo que rodee a este partidazo Real Madrid femenino – París FC de la vuelta de los playoffs de la Champions League. Cuando el choque termine publicaremos la crónica y compartiremos las reacciones relevantes que se produzcan en el Estadio Alfredo di Stéfano.

Quién es el árbitro y en qué campo se juega el Real Madrid femenino – París FC

El Estadio Alfredo di Stéfano, que está dentro de la Ciudad Deportiva del club blanco en Valdebebas, será el escenario donde se jugará este emocionante Real Madrid femenino – París FC que corresponde a la vuelta de los playoffs de la Champions League. Este campo se inauguró en 2006 y tiene capacidad para recibir a casi 5.800 personas, por lo que este miércoles se espera un gran ambiente en este choque que es muy importante para las de Chamartín, ya que se juegan meterse en los cuartos de final de la máxima competición continental.

La UEFA designó a la árbitra Iuliana Demetrescu para que dirija este apasionante Real Madrid femenino – París FC de la vuelta de los playoffs de la Champions League. Controlando el VAR estará Tom Harald, por lo que tendrá que revisar todas las acciones dudosas que se produzcan sobre el césped del Alfredo di Stéfano para valorarlas y avisar, si fuera necesario, a su compañera para que vaya a analizar la jugada polémica al monitor que se instalará en la banda del campo madridista.