Carvajal responde a aquellos que le critican por aplaudir a Iago Aspas: «Este gesto significa respeto»

Dani Carvajal no contó con minutos en la victoria por 1-2 del Real Madrid ante el Celta del pasado viernes. El capitán del conjunto merengue captó la atención de las cámaras cuando aplaudió la entrada al campo de su homólogo en el equipo local, Iago Aspas. Un gesto que, por el contexto del partido -el Real Madrid empataba a uno en ese momento-, ha sido criticado por ciertos sectores del madridismo. «Este gesto significa respeto», ha respondido Carvajal a un usuario que cuestionó su aplauso en redes sociales.

Corría el minuto 83 del partido cuando Claudio Giráldez, técnico del Celta, optó por dar entrada a Iago Aspas. El delantero recibió el aplauso de Balaídos, y también el de un Dani Carvajal que lo hizo «por respeto a una leyenda de la liga», según explicó en su comentario. Por último, el lateral diestro destacó que «los valores están por encima de todo». De hecho, Aspas demostró a los pocos minutos de ingresar que la calidad sigue intacta pese a que el nivel físico no es el mismo a sus 38 años. El gallego estrelló en el palo un disparo que hubiera supuesto el 2-1 para el Celta, después de deshacerse de Asencio con una gran maniobra dentro del área.

LEYENDA RECONOCE A LEYENDA 👏 El aplauso de Carvajal a Iago Aspas cuando entró al campo #LALIGA pic.twitter.com/rXNHv1yAL0 — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) March 6, 2026

El capitán madridista, sin embargo, se quedó sin pisar el césped de Balaídos en la última jornada liguera. Carvajal calentó durante la segunda mitad, pero Arbeloa decidió no agotar los cambios y emplear cada ventana en realizar una sustitución. El técnico salmantino dio entrada a César Palacios en el minuto 65, a Gonzalo García en el 77′ y a Manuel Ángel en el 90′. Todos ellos canteranos, ya que en el banquillo merengue estaba compuesto de manera íntegra por futbolistas de campo con pasado y presente en ‘La Fábrica’. Además de Gonzalo, los otros dos jugadores de campo de la primera plantilla, Dani Carvajal y Fran García, no participaron en el encuentro.

Carvajal, preparado para la Champions

Después de que Trent Alexander-Arnold disputara de manera íntegra el duelo ante el Celta, Dani Carvajal espera su momento de cara a la visita del Manchester City al Santiago Bernabéu. La fragilidad defensiva del inglés preocupa de cara al enfrentamiento con el conjunto citizen, especialmente por la amenaza de un extremo desequilibrante al que ya han sufrido en el flanco derecho de la defensa como Jérémy Doku. El capitán podría ser una opción para Arbeloa por su experiencia y mayor compromiso defensivo. Sin embargo, desde la llegada del ex técnico del Castilla, Carvajal únicamente ha sido titular en la derrota en Liga ante Osasuna.