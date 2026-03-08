Carreras apunta al City y Mbappé llega esta tarde a Madrid

El Real Madrid completó una nueva sesión de entrenamiento con varias novedades importantes respecto al estado físico de algunos jugadores de la plantilla. Mbappé, finalmente, sigue en París, llegará esta tarde a la capital y sólo hará dos entrenamientos en Valdebebas antes del duelo contra el City. Aunque nadie se atreve a descartarle, que esté en la convocatoria contra los de Guardiola es prácticamente imposible.

Uno de los protagonistas fue Carreras, quien realizó trabajo en solitario sobre el césped además de una sesión de fisioterapia. El futbolista continúa recuperándose de la patada recibida en el gemelo izquierdo durante el partido frente al Getafe, una molestia que le ha impedido entrenar con el grupo en los últimos días. La evolución es muy positiva y todo apunta a que mañana podrá reincorporarse al trabajo colectivo y entrar en la convocatoria.

Por su parte, Jude Bellingham también completó trabajo individual sobre el césped y posteriormente continuó con su recuperación en el interior de las instalaciones. Está descartado para el encuentro contra el City. En el caso de Antonio Rüdiger, el central alemán trabajó en el gimnasio, aunque se espera que este lunes ya pueda entrenarse con normalidad junto al resto de sus compañeros.

Mientras tanto, David Alaba, que arrastra molestias en el gemelo izquierdo, continúa pendiente de evolución, al igual que Dani Ceballos, Éder Militao y Rodrygo, que siguen formando parte de la lista de jugadores en proceso de recuperación.